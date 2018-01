Luptă contracronometru pentru salvarea unei campioane. Gabriela Artene, diagnosticată cu o boală incurabilă

Iubitori ai handbalului dar si oameni cu suflet mare au venit la Sala Sporturilor din Galati pentru a dona bani la un meci caritabil organizat de Clubul Sportiv. Totul pentru a ajuta o campioana nationala de handbal si o figura emblematica a sportului de la malul Dunării.

Oamenii au donat in doua urne bani pentru a o ajuta pe handabalista Gabriela Artene, selectionata de 28 de ori in echipa nationala. Gabriela are nevoie de operaţie pentru a înfrânge o boală incurabilă.

Actualele eleve ale Gabrielei au venit sa o sustina si spun ca au invatat de la ea o importanta lectie: sa nu plece niciodata capul si sa lupte pana la capat.

Gabriela Artene are nevoie să strângă în cel mai scurt timp 13.500 de euro pentru operaţia din Italia. În urma meciului s-au strâns 9.800 de lei şi 50 de euro.