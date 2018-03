MANCHESTER CITY CHELSEA 2018 (ora 18:00) STREAMING LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT

MANCHESTER CITY CHELSEA 2018 STREAMING LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT. MANCHESTER CITY este lider detaşat în PREMIER LEAGUE, cu 75 de puncte, 15 pentru a doua clasată, în timp ce CHELSEA este doar pe 5, cu 53 de puncte. TELEKOM SPORT transmite, duminică, de la ora 18:00, MANCHESTER CITY CHELSEA 2018 STREAMING LIVE VIDEO ONLINE.

"Antonio Conte, managerul lui Chelsea, e un maestru al tacticii. Poate oamenii nu-și dau seama ce a însemnat el pentru Premier League. Veți realiza ce a făcut pentru fotbalul englez doar după ce va pleca. A adus un nou sistem, o nouă cale de a ataca având cinci apărători. O mulțime de echipe au exersat mult pentru a-i imita jocul", a spus Pep Guardiola, managerul "cetăţenilor".

"În acest moment, ei par de neoprit. Trebuie să avem o mare admiraţie pentru această echipă, fiindcă are un parcurs extraordinar în acest sezon. Uneori e foarte greu să le găseşti o slăbiciune. Manchester City are posibilitatea să cheltuiască mulţi bani. Când se întâmplă astfel şi ai un antrenor bun, mulţi bani de cheltuit pe transferuri şi multă ambiţie, acesta e rezultatul final. Dacă vă amintiţi, mereu am spus că celelalte echipe trebuie să fie foarte atente la Manchester City. Manchester City este ceva extraordinar. Cred că în sezonul trecut Manchester City era deja o echipă fantastică", a replicat Antonio Conte.

În tur, Manchester City a câştigat cu 1-0 meciul cu Chelsea de pe "Stamford Bridge". Unicul gol al meciului a fost marcat de Kevin De Bruyne, în minutul 67. MANCHESTER CITY - CHELSEA se joacă, duminică, de la ora 18:00, STREAMING LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT.

Echipele probabile la meciul MANCHESTER CITY - CHELSEA

MANCHESTER CITY: Ederson - Walker, Otamendi, Kompany, Danilo - De Bruyne, Gundogan, Davis Silva - Sterling, Kun Aguero, Sane.

CHELSEA: Courtois - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - Moses, Kante, Fabregas, Marcos Alonso - Willian, Morata, Hazard.

MANCHESTER CITY - CHELSEA se joacă, duminică, de la ora 18:00, STREAMING LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT. MANCHESTER CITY şi CHELSEA se întâlnesc în etapa a 29-a din PREMIER LEAGUE.