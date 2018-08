MANTRA ZODIEI TALE pentru saptamana 6-12 august 2018. DEVII ceea ce GANDESTI si SPUI!

In vremuri provocatoare ca acestea, mantra saptamanii este ca o oaza de bine mult necesar.



O mantra este, practic, o afirmatie vindecatoare, de energie inalta, ce contine un gand inaltator ce da speranta, putere, optimism, bucurie si astfel contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative. Toata lumea are in interiorul mintii propriile mantre.



Le gandim si spunem inconstient. De fapt, in zilele noastre, mantrele nu sunt grupuri de sunete misterioase spuse de calugari in varful muntilor tibetani.



Ele sunt gandurile pe care le tinem in minte in fiecare zi, sunt cuvintele pe care le rostim din nou si din nou, despre noi si despre lume.



Gandurile au putere si au energie. Prin repetitie in minte sau cu voce tare, ele devin mantre si duc la manifestarea lor in viata reala. Multe ganduri negative repetitive sunt pe pilot automat, preluate de noi din familiile in care ne-am format sau din mediul in care traim.



Universul nu face decat sa ne asculte si sa ne spuna : Dorinta ta este lege pentru mine.



Cand te surprinzi gandind sau rostind ceva negativ, inlocuieste-l cu mantra saptamanii. Fa asta oricat de des este nevoie. Apoi observa cum ti se modifica viata.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Mantra saptamanii este: Eu imi urmaresc scopul cu tenacitate



Nu renunta la ceea ce iti doresti cel mai mult pentru ceea ce iti doresti acum. Cultiva-ti rabdarea si perseverenta, virtuti umane importante ce fac diferenta intre cei ce reusesc si restul.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Mantra saptamanii este: Eu sunt deschis in fata schimbarilor



Daca nu ne schimbam, nu putem creste. Daca nu crestem, inseamna ca nu traim cu adevarat. Schimbarea este incomoda uneori insa este singurul lucru stabil din lume.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Mantra saptamanii este: Eu imi vad interesul



Cand vine vorba de a manca sanatos si de a face miscare, vorba "voi incepe maine" nu aduce nimic. Este chiar ca o boala pentru sistemul tau. Fii hotarat de indata ce iti propui ceva bun pentru tine si ai perseverenta.



