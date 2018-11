Mara Bănică, acuzaţii teribile! Fiul său, lovit la şcoală de învăţătoare. "Mi-a bătut copilul rău, în faţa clasei!"

Mara Bănică a vorbit cu directoarea și a primit asigurări că agresoarea va fi dată afară din școală.

"Femeia asta a venit să predea la clasa lui Dima, trimisă de inspectoratul școlar de sector. Mi-a bătut copilul rău, în fața clasei. A jignit o altă fetiță. Apoi a plecat acasă. Mă întreb eu, așa, bulversată, plină de frustrări și amărăciuni... cum îmi trimit eu copilul mâine la școala? Ce-i spun?", a scris Mara Bănică pe Facebook.

Vedeta a dat apoi detalii într-o emisiune TV: "Îngrijorată e puţin spus, am avut o zi care nu vreau să se repete niciodată. Când am auzit, am îngheţat. Cică nu avea caietul de matematică pe bancă. Am cerut numărul doamnei, dar n-am făcut rost şi bine că nu am făcut că eram nervoasă şi nu aveam o discuţie în parametri normali. Fiul meu merge la o şcoală de stat şi am crezut în sistemul ăsta de stat. E pensionară, am vorbit cu doamna director şi mi-a spus că zboară din şcoală. Problema mea a fost rezolvată, dacă ştia doamna asta că e fiul meu, nu se atingea de el. Cred că regretă, a fost ghinionul vieţii ei, ea nu ştia cine sunt copiii", a spus Mara Bănică.