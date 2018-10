Mărturie emoţionantă. Petru, şoferul care a salvat o copilă de 9 ani în Franţa, a plâns când a scos-o din maşină: "Sunt şi eu tată"

"Fiat-ul a trecut pe lângă mine, ne-a depăşit. Apoi am auzit o bubuitură şi am apăsat frâna. Mi-am pus vesta şi m-am dat jos. Am văzut că şoferul de camion era ok, s-a dat jos singur din cabină. Am mers la maşina mică, nu mişca nimic, am zis gata, o nenorocire, m-am aşteptat la ce e mai rău. Atunci am auzit glasul copilului. Plângea şi spunea continu mama,mama,mama... Mi s-au înmuiat picioarele, m-am gândit la copilul meu, am şi eu o fetiţă de 14 ani. Atunci m-a luat plânsul.", îşi amiteşte Petru Melinte primele momente de după ce a ajuns la locul accidentului, conform Observator.tv.

Împreună cu alţi trei bărbaţi opriţi şi ei să ajute, Petru a reuşit să dea la o parte luneta maşinii, să îndepărteze cioburile şi să scoată fetiţa de pe bancheta din spate a autoturismului răsturnat pe plafon: "Am rămas şocat, pentru că era ok, nu avea răni, nu sângera, era bine."

Petru e cel care a ţinut-o de mână pe fetiţă şi a scos-o din maşină. Apoi un taximetrist francezcare ajuta a luat copila şi a urcat-o în maşina lui. Afară nu erau mai mult de 5 grade.



Şoferul român a continuat să inspecteze autoturismul grav avariat: "Am văzut un blug albastru, un picior, nu mişca. Am vrut să intrăm prin portbagaj, dar am realizat că mişcăm maşina prea tare şi nu ştiam ce răni puteam provoca şoferului. Am reuşit să rupem portiera şi am văzut atunci că era o doamnă la volan. Se mişca, încerca să iasă din maşină. A ieşit doamna, apoi am reuşit să scoatem şi băieţelul care era lângă ea, în faţă."



Petru spune că atunci când a văzut că toate victimele sunt conştiente şi nu păreau a avea răni grave, a plecat. Dar, "mi-au tremurat oasele o oră, nu îmi venea să cred ce am trăit."

Petru Melinte, 36 de ani, e şofer de TIR din 2015, trăind împreună cu familia lui în Spania. Face acum curse în Europa. Luni de dimineaţă se întorcea în Belgia, când, în nordul Franţei, a fost martor la un accident horror. Un TIR s-a răsturnat peste parapetul despărţitor şi a lovit un Fiat 500 în care călătoreau o femeie de 36 de ani şi cei doi copii ai ei, o fetiţă de 9 ani şi un băieţel de 11 ani.