Medicii legişti s-au îngrozit la efectuarea autopsiei tinerei ucisă de soţul militar. Ce au descoperit în trupul fără viaţă

Practic, tânăra nu a mai avut nicio șansă, scrie adevarul.ro. "In urma autopsiei s-a stabilit ca moartea pacientei a fost violenta, ea datorandu-se hemoragiei interne si externe, consecinta a unui politraumatism cu multiple plagi taiate si intepate, din care trei cu caracter penetrant intra-toracic", a declarat dr. Elena Firoiu, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste.

Florin Oprea, militarul de 35 de ani care și-a ucis cu sange rece soția într-un coafor din Titu a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost dată de magistrații Tribunalului Militar București. El risca sa isi petreaca restul vietii in spatele gratiilor.

Adus in fata procurorilor, Florin si-a recunoscut fapta. El le-a spus oamenilor legii că regreta extrem de mult ce a facut. El si-a injunghiat de 17 ori iubita si dupa ce a comis acest gest a sunat la 112 si a plecat cu un taxi la sectia de Politie, acolo unde s-a predat autoritatilor.

Desi un echipaj de salvare a ajuns la locul incidentului, Alexandra Elena Marin, tanara de injunghiata de militar, a murit in urma ranilor suferite.

Criminalistii au descoperit pe corpul victimei mai multe plagi injunghiate in zona gatului, pieptului si pe picioare.

Părinții tinerei își strigă durerea

"Copilul cel mic, de 6 ani, ma intreaba de ce o strig pe mama lui. Si mi-a zis: A murit? Mamaie, spune-mi ca mamica e la serviciu. O santaja. Pe toate cutiile de pantofi i-a lasat numai mesaje. Criminalul i-a luat viata, copila mea nu mi-o mai aduce nimic. Nu ne-a ascultat deloc cand ii spuneam: Alina, vino acasa, copilul meu. Si a zis ca il indreapta... Nu e adevarat, in mintea lui era totul. Fata mea l-a iubit, l-a venerat, ca altfel nu facea copil cu el. Om de stat in uniforma militara! Degeaba! Avea dosar penal, ca a avut accident pe la Buftea. Fata mea i-a dat o sansa lui, el nu i-a mai dat fetei mele. I-am spus "Ce faci mamica?" "Mamica, vezi ca vine taticul tau sa te ia". Criminalul i-a luat viata, nu i-a dat nicio sansa. Eu stau sa ma intreb, daca el voia ca ea sa traiasca, de ce i-a luat viata cu atatea lovituri de cutit? El mi-a bagat fata in pamant", a spus mama îndoliată.