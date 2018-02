Mesaje de Dragobete 2018 cu care nu dai greş

Mesaje de Dragobete 2018 pentru EL

Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că fără tine e greu şi nu mă pot regăsi.

Îmi doresc să îţi spun cât de multe te iubesc, să te văd în fiecare zi, să-ţi ştiu bucuriile şi să-ţi alin necazurile.

Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seama ce mult însemni pentru mine.

Opt litere, două cuvinte, un singur înţeles: Te iubesc!

Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!

Mesaje de Dragobete 2018 pentru EA

În lume sunt opt minuni. Şapte dintre ele le ştie toată lumea, dar pe a opta o ştiu doar eu. Aceea eşti tu, iubirea mea!

Dacă aş planta o floare de fiecare dată când mă gândesc la tine aş merge acum printr-o grădină plină de flori, dără să îi mai găsesc capătul.

Cineva mi-a spus că ziua are 24 de ore, că o oră are 60 de minute şi că un minut are 60 de secunde. Nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa.