MESAJE DE PASTE 2018 frumoase pentru oameni dragi. Paşte fericit tuturor!

MESAJE DE PASTE

Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!

O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!

E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.

Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

MESAJE DE PASTE CU IEPURASI!

Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!

Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.

M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte.

Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.

16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT!

Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!

Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!

FELICITARI DE PASTE

E totul gol, lipsit de miez. Nu e iubire, nu e crez, ce este bun e aruncat. E-o lume noua, în păcat că uiţi să ierţi ce-i de iertat chiar de HRISTOS A INVIAT!

Azi, in zi de sărbătoare sa coboare liniştea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viaţa si sa va aducă renaşterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunătate şi căldura in suflete! Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei Învieri sa pătrundă în sufletul si in inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!

Învierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase si inima de iubire ! HRISTOS A INVIAT!

Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zâmbet la fiecare lacrima, o binecuvântare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grija si un raspuns la fiecare întrebare! Învierea Domnului sa îţi aducă în suflet bucurie si iubire. Paste fericit, alaturi de cei dragi!

Pastele este o promisiune pe care Dumnezeu o reînnoişte în fiecare primăvara. Fie ca promisiunea de Paste sa îţi umple inima de pace si bucurie! Paste fericit!

Copacii care cresc, florile care înfloresc si păsările care canta suav, îmi şoptesc ca Pastele e aici si iti doresc multa caldura in suflet, presarata cu fericire! Paste fericit!

Sa va bucure Dumnezeu, sa va dea sanatate, sa fiţi împreuna cat mai mult timp, iar bucuriile sa tina la distanta toate necazurile! Paste Fericit!

Mesaje de Paște. SMS-uri, mesaje pentru Facebook și urări alese pentru cei dragi

MESAJE DE PAȘTE. Una dintre cele mai importante sărbători din acest an, Învierea Domnului Iisus, este prilej pentru apropiere şi momente de linişte şi bucurie alături de cei dragi. E momontul așadar pentru cele mai calde MESAJE DE PAȘTE.

MESAJE DE PAȘTE O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

MESAJE DE PAȘTE Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

MESAJE DE PAȘTE Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

MESAJE DE PAȘTE Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

MESAJE DE PAȘTE Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!

MESAJE DE PAȘTE Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

MESAJE DE PAȘTE Căldură în suflet, familie reunită, sentimente împărtășite, satisfacție maximă și bafta la ciocnit…ouă!

MESAJE DE PAȘTE Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie și dragoste!

MESAJE DE PAȘTE Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din sufletele noastre. Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre. Paște Fericit alături de cei dragi!

MESAJE DE PAȘTE Minunea Învierii să îţi aducă în suflet împăcare, armonie, iertare şi iubire! Priveşte cu seninătate înainte şi bucură-te de un nou început alături de tot ceea ce contează pentru tine!

MESAJE DE PAȘTE Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet Linişte şi Pace şi Fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi. Hristos a Înviat !

MESAJE DE PAȘTE Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!

MESAJE DE PAȘTE Lumina Sfintei Învieri să îţi aducă bucurie, iubire şi o minune care să îţi schimbe viaţa în cel mai frumos mod posibil!

Fii în sentimentul Paştelui…astăzi fii înţelegător, fii alături de cei dragi, fii cel care le iartă pe toate, fii în sentimentul Paştelui. MESAJE DE PAȘTE

MESAJE DE PAȘTE De Paşti…Dincolo de cadouri, de petreceri… se află adevărata semnificaţie a Paştelui, încearcă să-i dai lumină şi să o trăieşti cu adevărat. Hristos a înviat!

MESAJE DE PAȘTE De Paşti…Învierea Domnului să vă aducă armonie în casă şi în gând, împăcare şi regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a Înviat!

MESAJE DE PAȘTE Minunea Învierii să îţi aducă în suflet împăcare, armonie, iertare şi iubire! Priveşte cu seninătate înainte şi bucură-te de un nou început alături de tot ceea ce contează pentru tine!

MESAJE DE PAȘTE Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii!

MESAJE DE PAȘTE E ziua în care se naşte speranţa, iubirea şi gândul bun. E ziua în care iertăm şi dăruim. E ziua Învierii domnului. Paşte fericit!

MESAJE DE PAȘTE Cu ocazia acestei zile deosebite îţi urez ţie şi familiei un Paşte Fericit şi sănătate că în rest le faci pe toate!

MESAJE DE PAȘTE Sfintele sărbători să vă aducă numai gânduri senine, lumină în suflet şi multe bucurii alături de cei dragi. Paşte fericit!

Sărbătoarea Învierii varsă-n noi speranţă, bucurie şi nu lacrimi peste întreaga viaţă. Sărbătoarea și nu masa în lumină ne-a-mbracat, Hristos, nu Iepuraşul, pentru noi a înviat! SĂRBĂTORI FERICITE!

MESAJE DE PAȘTE Învierea Domnului să îţi aducă în suflet bucurie şi iubire. Paşte Fericit alături de cei dragi!

MESAJE DE PAȘTE Iubirea ne aduce pe toţi împreună, oriunde am fi. Îi avem pe cei dragi în sufletul nostru. Să ne bucurăm de Sfintele Paşte, de căldura căminului. Oriunde aţi fii, bucuraţi-vă de Paşte şi primiţi lumina Învierii Domnului.

Fie ca ziua sărbătorilor pascale să vă aducă multă sănătate şi să aveţi parte de tot ce vă doriţi. La mulţi ani! Din partea mea…Sărbători fericite!

MESAJE DE PAȘTE Fie ca Învierea Domnului să îţi aducă bucurie în suflet, la toată familia ta şi să nu uitaţi niciodată de Dumnezeu că el este Tatăl nostru, al tuturor. Vă urez un Paşte Fericit!

MESAJE DE PAȘTE Paştele ne aduce în inimă credinţă, încredere şi dragoste. Bucuria şi simplitatea acestor momente ne ajută să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine, să apreciem adevăratele valori ale vieţii. Şi asta se simte în orice are viaţă, în firul ierbii, în cântul păsărilor, în seninul cerului.

MESAJE DE PAȘTE Să-i mulţumim lui Hristos pentru darul vieţii!

MESAJE DE PAȘTE Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

MESAJE DE PAȘTE Pentru că Hristos a înviat …iubirea sa pentru oameni trezeşte natura la viaţă şi ne aduce primăvara în priviri şi bucuria în suflet.

MESAJE DE PAȘTE Cei care se războiesc să aducă pace, cei care urăsc să ştie să iubească, cei bogaţi să dăruiască.

MESAJE DE PAȘTE Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că… Hristos a înviat!

MESAJE DE PAȘTE Bogăţia sufletească este darul cel mai de preţ pe care îl aduce iepuraşul. Împarte celor dragi cadouri: bucurie, voie bună, linişte sufletească şi înţelegere.

MESAJE DE PAȘTE Sărbătoarea Învierii revarsă speranţă, înţelegere şi bucurie în lăcaşul fiecăruia dintre noi. Deschide-ţi inima şi păşeşte cu pioşenie în acest cadru sacru.

MESAJE DE PAȘTE Pentru Învierea Domnului este sărbătoarea renaşterii, alături de acest cadou Un Paște fericit!

MESAJE DE PAȘTE Sărbătoarea Învierii Domnului să reverse sănătate, belşug şi bucurii, iar din Noaptea Învierii să se ridice spre noi trepte spirituale care să vă însoţească pe drumul vieţii.

MESAJE DE PAȘTE 2018. Care sunt cele mai frumoase urări de Paște pe care le poți trimite prietenilor

Să spunem împreună HRISTOS A ÎNVIAT, cu lumânări aprinse și sufletul curat

Îți doresc ca Sfânta Sărbătoare a Înverii lui Iisus să îți aducă în suflet cele patru taine: încredere, speranță, iubire și lumină. Paște fericit!

Fie ca Lumina Învierii să își pătrundă în suflet și să te bucure de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Paște fericit!

Iepuraşul mustăcios şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte să-ţi dau un mesaj de Paște

Domnul nostru Iisus Hristos a fost un crin printre spini, însă tu prin dragostea lui nemărginită, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!

Paște mielul fericit, oul șade înroșit, de rușine s-a scumpit. Iubitul Iepuroi să-ți aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc și spor la toate! Hristos a înviat!

Iepuroiul nu mai vine, că nu prea se simte bine. A aflat din Parlament că e criza în buget. Așa că s-a îmbătat, ca să nu fie crizat!

Doar o singură dată pe an e Paștele. Bucură-te de această zi specială, îmbogățită cu aroma bucatelor tradiționale și a florilor de primăvară! Hristos a înviat!

Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine

Pentru mulți, Paștele e un moment petrecut alături de familie. Pentru alții, prilejul perfect de a lipsi de la serviciu sau școală. Pentru mine însă este acel moment special pe care vreau să-l petrec alături de tine. Paște fericit!

Fie ca Sărbătorile Pascale să-ți întărească încrederea și speranța! Paște fericit!

Fie ca Sfânta Lumină a Sărbătorilor Pascale să vă inunde casa și inimile, să vă aducă numai armonie, fericire și dragoste! Hristos a Înviat!

Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!

Învierea Domnului să-ți umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase și inima de iubire! Paște fericit!

Fie ca Paștele să vă aducă în inimi lumină, pace și fericire, pe care să le împărțiți cu cei dragi, în aceste clipe magice! Paște fericit!

Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pasca, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!

Bucuria trebuie să vină din lucruri mărunte, liniștea din suflet, iar lumina din inimă. Hristos a înviat!

Sărbătorile Pascale să-ți aducă în suflet numai bucurie și iubire. Bucură-te de aceste momente magice alături de toți cei dragi ție. Hristos a înviat!

Vorbele simple sunt cele mai de efect! Așă că o să-ți spus scurt și lipsit de originalitate: Hristos a înviat!

Fie ca Sărbătorile Pascale să îți aducă pace și lumină în suflet și puterea de-ai ajuta mereu pe cei care au nevoie de tine. Hristos a înviat!

Lasă Lumina Sfântă a Învierii să îți pătrundă în casă și în suflet. Numai așa te vei simți cu adevărat împlinit. Hristos a înviat!

Cei care se războiesc sa aducă pace, cei care se urăsc să știe să iubească, iar cei bogați să învețe să dăruiască. Hristos a Înviat!

Chiar dacă nu putem să petrecem Paștele împreună, să știi că voi fi cu sufletul alături de tine. Sper ca speranța Învierii să mi te aducă aproape cât mai curând! Paște fericit!

M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte. Hristos a Înviat!

Lumina Sfântă să ne facă viața mai frumoasă, casa mai bogată și masa îmbelșugată. Paște Fericit!

În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!”.

MESAJE DE PAŞTE. Ce urări le puteţi trimite celor dragi „Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!” „Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!” „Căldură în suflet, familie reunită, sentimente împărtăşite, satisfacţie maximă şi baftă la ciocnit ouă!” „Lumina Sfintei Învieri să îţi aducă bucurie, iubire şi o minune care să îţi schimbe viaţa în cel mai frumos mod posibil!” „Sfânta sărbătoare de Paşte este un moment în care dragostea, pacea şi seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat!” „Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!” „E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat! Bucuria vine din lucrurile mărunte, dragostea faţă de frumos vine din trăirile noastre. Trăieşte cu adevărat Învierea Domnului!” „Abia aştept să ajung lângă voi, cei dragi sufletului meu. Până atunci aveţi grijă de voi şi faceţi curăţenie în casă şi în suflete. Se apropie Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Să o întâmpinăm aşa cum se cuvine!” Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa îmbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet. „Sufletul mi se umple de lumină gândindu-mă la sărbătoarea ce se apropie, la noaptea de Înviere, la mine şi la tine, la sentimentele ce ne apropie în fiecare zi tot mai mult! Hristos a înviat!” „Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!” „Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!” „Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că Hristos a înviat!” „Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!” „Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!” MESAJE AMUZANTE : Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat! Mai bine dau MESAJE DE PAŞTE decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale. Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate. Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari! Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia! Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos . Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască , oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit! Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit! Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine. M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte. Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş. De Paşte te provoc la un concurs de spart ouă. Am o presimţire că voi fi cel mai bun sau că te voi lăsa să câştigi dacă iepuraşul mă va umple de generozitate şi compasiune! Ce zici? Te bagi? Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte! 16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT !



PAȘTE FERICIT. Cele mai inspirate MESAJE DE PAȘTE pentru familie și prieteni