Mesajul Cristinei Neagu după ratarea cu CSM a trofeului Ligii Campionilor. Care sunt promisiunile sale

"M-au încercat emoţii puternice în aceste zile, dar cred că acum pot să privesc situaţia obiectiv. Îmi pare rău că n-am putut câştiga cu Gyor, dar vă promit că la anul ne întoarcem în Final 4 mai puternice şi vom da totul pentru a câştiga titlul. Ştim ce am făcut bine, ştim şi ce am făcut rău de-a lungul sezonului, lucruri pe care trebuie şi vrem să le corectăm, ca să reuşim să ne îndeplinim visul Champions League în 2019. A fost un an cu multe fluctuaţii, în care, cu ajutorul colegelor, am câştigat trofeul pentru cea mai bună marcatoare. Sunt recunoscătoare pentru acesta, chiar dacă ştiţi cu toţii că l-aş schimba oricând cu trofeul cel mare pentru întreaga echipă.

Mai mult decât orice, vă mulţumesc vouă, suporterilor minunaţi care ne-aţi susţinut tot sezonul, chiar şi la finala mică de duminică, după dezamăgirea din semifinale. Şi încă un rând de mulţumiri merge tot către voi, pentru că m-aţi votat în echipa ideală a Ligii Campionilor. Ne aşteaptă şi mai multă muncă pentru viitor, dar mergem înainte cu fruntea sus", a scris Cristina Neagu pe Facebook.

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a încheiat, duminică, participarea la Turneul Final Four de la Budapesta cu medalia de bronz, după ce a învins în finala mică formaţia rusă Rostov-Don, cu scorul de 31-30 (19-14).

În semifinale, CSM Bucureşti a fost învinsă, sâmbătă, de Gyor ETO, deţinătoarea trofeului, cu scorul de 26-20 (12-10), iar Rostov-Don a pierdut cu HC Vardar, cu 19-25 (7-10).

Cristina Neagu a încheiat competiţia cu titlul de golgheter (109 goluri marcate).