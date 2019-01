Mihai Munteanu, primele declaraţii după ce a câştigat "Chefi la cuţite", sezonul 6

Mihai Munteanu a fost copleşit de emoţii şi abia a făcut câteva declaraţii. Acesta e mândru de reuşita sa.

"Nici acum nu îmi vine să cred că am câștigat! Am simțit că mi-a fugit pământul de sub picioare, a fost o nebunie totală în finală", a spus Mihai Munteanu.

Pentru prima dată în șase sezoane, Florin Dumitrescu nu a avut nicio șansă la titlu, căci bucătarii săi au părăsit competiția chiar înainte de cea de-a treia probă, iar cuțitul său de aur, Silviu Nedelea, a jucat în semifinala în tunică albastră: "Pentru mine a fost greu sezonul acesta. A fost un sezon plin de lupte fizice, interioare. A fost totul ca în deviza noastră, a echipei roșii – până la sânge!".