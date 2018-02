Mihaiela Iorga: Kovesi m-a chemat şi m-a întrebat dacă nu putem urgenta dosarul unui fost ministru

Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminică seară, la Antena 3, că şefa DNA Laura Codruţa Kovesi a chemat-o şi a întrebat-o dacă nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind că acesta o va numi ministru al Justiţiei pe Dana Gîrbovan, şefa UNJR, ceea ce nu ar fi bine pentru DNA.

"Trebuia desemnat premierul României şi era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu dosarul. Explicaţia a fost de genul că dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan (preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România -n.r.) va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a afirmat procurorul Mihaiela Iorga, precizând că nu va da nume pentru că nu vrea să se spună că a stricat o anchetă.

Iorga a relatat că i-a explicat şefei DNA că nu sunt suficiente probe la acel moment, iar continuarea cercetării ar fi implicat o cerere către Parlament.

Mihaela Ioga a relatat şi că a fost şi ţinta unor ameninţări venite din partea doamnei inspector Elena Rădescu, chiar în sediul Inspecţiei Judiciare.

"Nu am nicio reţinere pentru că efectiv a fost şocant. Am fost audiată de dânsa. Nu a interesat-o ceea ce s-a întâmplat cu aceasta audiere. M-a întrebat de ce vreau dragoste cu forţa cu DNA. I-am explicat că solicitat ordinul de revocare pentru a mă apăra. Am primit mai multe ameninţări să nu mă lupt cu sistemul sau cu doamna procuror şef. A încercat să sugereze că doamna procuror şef e nevinovată în toate aceste evenimente, că altcineva dictează aceste acţiuni. Asta a lăsat de înţeles. E un război personal şi e vizibil. Din păcate, e motivul pentru care nu am vrut să vorbesc, dar am văzut că ea nu are nicio reţinere", a susţinut Mihaiela Iorga.

"A mai fost o chestiune cu doamna Rădescu. Mi-a spus să am grijă ce fac că am un copil de cresut. Chiar în biroul dânsei. Am perceput-o ca pe o aminţare directă. Nu am ripostat. Am vrut să-i spun că am doi copii, nu unul, şi că e dezinformată", a mai relatat Iorga.

Iorga: Kovesi m-a anunţat printr-un mesaj că Niro va veni să facă declaraţii