Miracol pentru românul înjunghiat la Londra. Tânărul a devenit tată VIDEO

Emil Mihăilescu, în vârstă de 33 de ani, ieșise din curte pentru a merge cu soția sa însărcinată la spital. „Eram pe picior de plecare”, a declarat el pentru Ziarul Românesc. „Ne-am urcat în mașină ca să mergem la cumpărături în Stratford, pentru că a doua zi soția mea trebuia să nască”.



În momentul în care s-au urcat în mașină, spune el, 15-20 de indivizi cu cagule pe față au apărut pe stradă și au început să lovească mașinile cu bulgări și cu pietre.

Pe filmulețul înregistrat de soție se vede cum Emil aleargă după unul dintre ei, în timp ce ceilalți strigă la un camarad de-al lor: „Înjunghie-l, înjunghie-l”. Ceea ce se și întâmplă, sub privirea îngrozită a femeii însărcinate în luna a noua.

La spital a fost operat. „Am zis să dea Dumnezeu zile să îmi văd copilul măcar”, se ruga el în spital. Soția care a trecut prin momente îngrozitoare, a născut după două zile prin cezariană, având probleme din cauza tensiunii create și a stresului. Când și-a mai revenit, Emil a fost fericit că a putut să își țină în brațe fetița.

Recent, soţia sa a postat pe Facebook un mesaj emoţionant şi un colaj de poze. "Imagini cu puternic impact emotional,scene de groaza in LONDRA, intre un roman si un grup de minim 20 copii. Injungiat de 4ori langa inima,taiat in cap,stomacul perforat....sa mai ascundem realitatea in care traim???? Dumnezeu a vrut sa iti vezi fetita!", a scris aceasta.