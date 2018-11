Mirela Ioniţă, Administraţia Străzilor: Nouă poduri şi pasaje din Capitală necesită lucrări de intervenţie

Precizările au fost făcute într-o conferinţă de presă în care primarul general Gabriela Firea şi mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale au prezentat evoluţia planului de măsuri şi acţiuni pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic din Capitală.



"PMB, prin Administraţia Străzilor, are în administrare 24 de poduri şi 16 pasaje, atât rutiere cât şi pietonale. În anul 2017 am demarat expertizarea tehnică a acestora. În urma acestor expertize, nouă dintre aceste poduri necesită lucrări de intervenţie, având o stare nesatisfăcătoare, motiv pentru care din acest an am demarat etapele ulterioare acestei expertize, întocmirea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie, obţinerea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi demararea proiectului tehnic şi a autorizaţiilor de construire. Pentru două poduri avem deja aprobaţi indicatorii: pentru Străuleşti şi pentru pasajul denivelat Pod Grant. La podul Străuleşti au început lucrările de punere în siguranţă în vederea începerii lucărilor de consolidare. Termenul de finalizare la Podul Străuleşti este octombrie 2019. La pasajul denivelat suprateran Pod Grant s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, am depus documentaţiile în vederea încheierii proiectului tehnic şi a contractării lucrărilor de execuţie. Până la sfârşitul anului vom semna contractul şi vor începe lucrările de proiectare, urmând ca în primăvară, atunci când timpul ne va permite, să începem efectiv lucrările de consolidare a Podului Grant", a precizat Mirela Ioniţă.



Ea a atras atenţia asupra faptului că la ultimul cutremur aceste poduri şi pasaje nu au fost afectate, dar că o expertiză tehnică a arătat că starea lor este necorespunzătoare.



"Pentru celelalte obiective de investiţii, respectiv pentru care expertiza tehnică a reliefat o stare necorespunzătoare - Pod Insulă, Pod Timpuri Noi, Pasaj Unirea, Pasaj Fundeni, Pod Operă, Pod Eroilor, Pod Ciurel şi planşeul Piaţa Unirii - suntem în diverse etape premergătoare lucrărilor de consolidare, respectiv întocmirea documentaţiei de avizare, certificatelor de urbanism. Imediat ce vom avea aceste certificate de urbanism vom intra în Consiliul General, pentru a aproba indicatorii, şi ulterior contractele lucrărilor de intervenţii", a spus Mirela Ioniţă.



Directorul Direcţiei Cultură, Traian Petrescu, a declarat că Palatul Voievodal a fost consolidat în proporţie de 10%, iar la fosta clădire Arcub, de pe str. Batiştei, vor începe anul viitor lucrările de consolidare. De asemenea, vor putea fi demarate lucrările şi la sala Teatrului Foarte Mic. În ce priveşte Teatrul Nottara nu pot fi începute lucrările de consolidare, deoarece există 70 de locatari care nu îşi dau acordul în acest sens. Totodată, în vederea consolidării sălii Teatrului Mic, sunt cinci locatari care nu îşi dau acordul, deşi "toată documentaţia este pregătită".



Daniela Blându, director general ASSMB, a precizat că în perioada următoare vor avea loc lucrări de consolidare la corpuri de clădire din cadrul: Spitalului clinic de Boli Reumatismale Ion Stoia, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Boli Tropicale dr. Victor Babeş, Spitalului dr. Theodor Burghele, Spitalului prof. dr. Al. Obregia, Spitalului Sf. Ştefan, Spitalului Sf. Luca, Spitalului Colentina, Spitalului Ioan Cantacuzino, Spitalului Filantropia, Spitalului Nicolae Malaxa, Spitalului de Chirurgie Oro-maxilo-facială şi Spitalului Panait Sârbu.