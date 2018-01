Moduri prin care să eviţi suprasolicitarea creierului

Potrivit psihologului Daniel Levitin, autorul volumului „Creierul organizat: Cum sa gandesti corect intr-o perioada supraaglomerata cu informatii", sustine ca informatiile in exces creaza provocari zilnice pentru creierele umane, facandu-i pe oameni sa se simta epuizati inainte ca ziua sa se incheie.

Insa prin folosirea unor principii neurostiintifice, Levitin spune ca oamenii pot redobandi controlul asupra creierului prin organizarea informatiilor intr-o maniera care optimizeaza capacitatea creierului.

1. Externalizarea datelor

Decat sa memorezi 20-20 de lucruri pe care le ai de facut, mai bine trece-le pe o coala de hartie. Procedand in acest fel le vei putea prioritiza mai usor si, astfel, vei putea sa iei cele mai bune decizii in cel mai potivit moment. Atunci cand informatiile sunt in cap, creierului ii este greu sa se concentreze si isi iroseste energie pretioasa pentru a-si reaminti tot ceea ce ai de facut. In plus, prin scrierea de mana informatiile se intiparesc mai usor in creier prin folosirea „muschilor" memoriei.

2. Ia deciziile importante dimineata

De fiecare data cand iei o decizie utilizezi cateva dintre neuro-resurse. Problema este ca aceste neuro-resurse sunt folosite indeferent ca este vorba despre luarea unei decizii nesemnificative, spre exemplu daca sa porti tricoul rosu sau cel galben, sau ceva important cum ar fi incheierea unei afaceri de 1 milion de euro. „Daca iti petreci toata ziua luand horarari lipsite de importanta, atunci cand trebuie sa iei una importanta, spre seara, din punct de vedere neurologic esti obosit", a dezvaluit Levitin care numeste acest fenomen epuizare decizionala. Daca deciziile importante le programezi pentru inceputul zilei maximizezi utilizarea resurselor creierului si, prin urmare, iei hotarari mai bune.

