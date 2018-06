Moliile, duşmanul tăcut din casa ta. Află cum să scapi de molii

Daca ai probleme cu moliile prin camere sau bucatarie, probabil ca ai de-a face cu moliile indiene de mancare sau cu cele mediteraneene de faina. Daca hainele tale se afla sub atacul moliilor, te lupti fie cu molia care se cuibareste in textile. Unele molii insa, cum este molia maron de casa, cu mare bucurie iti vor strica si hainele dar vor ataca si mancarea.

Cum sa scapi de molii. Cum ajung in locuintele noastre acesti pradatori si stricatori tacuti?

De cele mai multe ori sunt introdusi in casa prin mancare uscata sau haine contaminate. De aceea, este o idee buna sa inspectezi toate zonele din camera unde tii lucruri depozitate precum si hainele purtate. Oricum, este indicat sa eviti sa ai cutii de depozitat orez, nuci sau cereale la bucatarie.

Moliile de apartament pot fi introduse de vietuitoare mai mari, cum sunt pasarile sau rozatoarele.

Larvele moliilor ajung pe parul sau penele lor iar larvele de molii pot fi luate de pe cerealele sau nucile pe care acestea le gasesc si le aduc la puii lor ca sa ii hraneasca. Cauta cu atentie in colturile cele mai intunecate ale casei tale.

Prin acest articol incercam sa te ajutam sa scapi de molii dar si sa previi viitoarele infestari folosind strategii sigure si probate.

Foloseste capcane cu feromoni de molii ca sa scapi de molii

Au aparut in comert in ultimii ani o varietate de capcane pentru molii. Amplaseaza-le din belsug in zonele infestate si priveste cum moliile vin spre cimitirul lipicios. In timp ce majoritatea moliilor cedeaza la aceste capcane, sunt totusi unele specii de molii care reactioneaza la fenomoni specifici. Daca ai cunoaste exact tipul moliei care iti ataca locuinta, ai putea plasa capcane dedicate ei. Cu toate acestea, capcanele pe care scrie ca sunt pentru molii de apartament sau pentru molii de haine contin de regula feromonii necesari sa atraga speciile majoritare din fiecare categorie.

