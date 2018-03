Mondialele de Atletism în sală au început joi, la Birmingham. Genzebe Dibaba, aur al 3.000 de metri, Claudia Bobocea, locul 13

Genzebe Dibaba a fost cronometrată cu timpul de 8 min 45 sec 05/100, fiind urmată de olandeza Sifan Hassan (8 min 45 sec 68/100) şi de britanica Laura Muir (8 min 45 sec 78/100).



Genzebe Dibaba, campioană mondială în aer liber pe 1.500 m în 2015 şi pe 1.500 m în sală în 2012, deţinând recordul mondial pe această distanţă.



Claudia Bobocea (care avea un Season Best de 8 min 53 sec 97/100) a terminat pe locul 13, penultimul, cronometrată în 9 min 23 sec 70/100.



România participă la Mondialele de la Birmingham cu patru atlete. Claudia Bobocea .



Vineri va evolua Anamaria Nesteriuc, în seriile probei de 60 m garduri (record personal, realizat anul acesta, la Naţionale, 8sec17/100), la ora 20,05, iar Andreea Panţuroiu (14,22 m SB) are calificările pe 3 martie, ora 13,00. În fine, Alina Rotaru are concursul pe 4 martie, la ora 17,27, ea fiind calificată la Mondiale cu rezultatul 6,78 m, realizat anul trecut.