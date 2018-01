Naştere naturală vs naştere indusă. 6 diferenţe majore de care să ţii cont

Iata care sunt diferentele majore dintre o nastere naturala si o nastere indusa de care ar trebui sa tii cont.

Nastere naturala: Hormonii nasterii actioneaza diferit

Cand travaliul se instaleaza spontan, oxitocina se elibereaza pentru a stimula contractiile uterului. In timpul primului si celui de-al doilea semestru, uterul are putini receptori pentru a preveni nasterea prematura. Pe masura ce sarcina avanseaza, numarul receptorilor creste semnificativ. Cand s-a instalat travaliul, acesti receptori se activeaza datorita oxitocinei care se elibereaza in fluxul sangvin pentru a contracta muschii uterului si a dilata colul uterin. In plus, oxitocina se elibereaza in "valuri", pentru a nu mentine uterul contractat tot timpul. De asemenea, nivelul oxitocinei eliberate in corp creste gradat, astfel incat contractiile de inceput sa fie intre 20 si 30 de minute, cu o durata de 30 de secunde, si sa ajunga la 2-3 minute, cu durata de 60-120 de secunde. Aceasta progresie naturala poate dura peste 10 ore, astfel incat femeia sa nu fie obosita la nastere.

Nasterea indusa se intampla de obicei inainte ca corpul gravidei sa fie pregatit. Acest lucru inseamna ca nu sunt suficient de multi receptori la nivelul uterului, ceea ce presupune o cantitate mai mare de oxitocina sintetica, substanta care genereaza contractii puternice si de lunga durata care nu ofera corpului posibilitatea de a se relaxa intre contractii. Odata indusa nasterea, procesul nu mai poate fi oprit. Copilul trebuie sa vina pe lume, fie pe cale vaginala, fie prin cezariana.

Nastere naturala: Durerile facerii sunt diferite

La nasterea naturala, oxitocina stimuleaza uterul sa se contracte si cervixul sa se dilate. Pe masura ce colul uterin se dilata, creierul primeste mesajul de a elibera endorfine, substante de 10 ori mai puternice decat morfina, care vin sa contracareze senzatia de durere. Cu cat nivelul de oxitocina creste, cu atat mai mare va fi si nivelul de endorfine.

La nasterea indusa, oxitocina artificiala stimuleaza doar contractiile, nu si productia de endorfine. De aceea, experienta nasterii este mult mai dureroasa. Pentru a contracara durerea se apeleaza la anestezia epidurala.

