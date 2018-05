Nicoleta Nucă, declaraţii intime despre noul iubit. "Acum trăiesc prima dragoste..."

La fel ca și ea, Alex este muzician, mai precis este toboșar, iar colaborările lui cuprind artiști foarte cunoscuți din România, scrie click.ro. Printre aceștia se numără Irina Rimes, Raluka și Ana Baniciu.

Nicoleta a mărturisit că relațiile anterioare în care a fost implicată au fost doar niște atașamente și nu a simțit adevărata dragoste. "Cred că acum, la 24 de ani, trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!", a declarat Nicoleta Nucă.

Artista a explicat că fiecare relație este specială în felul ei și a avut de învățat din fiecae poveste de dragoste în care a fost implicată.

"Eu cred că fiecare relație este o lecție de viață și fiecare relație este mai bună decât cea anterioară. Cred că cel mai dur reproș pe care l-am primit a fost că sunt insensibilă. Este reproșul pe care l-am primit în toate relațiile de până acum", a continuat ea.