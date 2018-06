Nimfomanele din horoscop. Top 5 zodii care îşi doresc mai multi parteneri într-o singură noapte. Cele mai dezinhibate semne astrale

Berbec

Sunteti o fire aventuroasa si datorita acestui motiv nu va deranjeaza putina adrenalina. Nu conteaza in ce circumstante are loc partida, atat timp cat este cu persoane care va stimuleaza vizual si nu numai. Chiar daca sunteti sau nu intr-o relatie, nu prea are importanta, deoarece nu sunteti persoana care sa spuna “nu” unei asemenea oferte.

Sunteti deschis si direct, spuneti toate preferintele sexuale si asteptati ca partenerul/ partenerii sa va satisfaca, indiferent de ce se intampla in jur. Sunteti o persoana ce nu joaca dupa reguli, nonconformista si da, sunteti in acest top, deoarece premisa dupa care va ghidati este: “cu cat mai mult, cu atat mai bine”.

Gemeni

Nativii nascuti sub acest semn zodiacal sunt persoane spontane, care se plictisesc extrem de repede de tot ce au. Asa ca au nevoie de parteneri care sa le satisfaca toate nevoile, cu toate ca de multe ori au o relatie serioasa. Sunt de parere ca apetitul lor sexual nu poate fi domolit de o singura persoana si oricat de multe sentimente ar exista, nu este nimic care sa le infraneze aceasta “calitate”, de a avea mai multi pretendenti, chiar si pentru o noapte. Le place tot ce inseamna adrenalina si sa nu va mirati daca va va invita chiar acasa, unde locuiesc deja cu cineva – le place sa traiasca la maximum, iar partidele vor fi in mod clar pasionale si foarte distractive.

Leu

Sunteti regele junglei, iar unui rege in mod clar nu-i sta bine subjugat de un singur partener. Doriti diversitate si adrenalina, iar pentru dumneavoastra sexualitatea este ceva ce trebuie explorat si exploatat la maximum. Nu va multumiti cu putin si intotdeauna “agatati” in pat tot ce se poate si cat se accepta. Sunteti un excentric innascut, asa ca veti face in asa fel incat sa fiti seful si sa aveti cat mai multi “supusi”. O partida cu acest nativ va fi extraordinara, deoarece va sti cum sa faca situatia sa explodeze de erotism si placere absoluta.

Scorpion

Scorpionii dau dovada de perversitate cand vine vorba de capitolul sex. Nu-i intereseaza cine le asaza mancarea pe masa si-i asteapta acasa, daca in oras se anunta a fi un intreg dezmat. Sunt adeptii nebuniilor si accepta orice le iese in cale. Niciodata nu vor spune “nu”, mai ales daca se mai implica si cate un prieten si este provocat. Este sarmant si reuseste sa atraga mai multi parteneri care nu-si vor gasi cuvintele in fata sexualitatii si promisiunilor carnale pe care le va face fara ocolisuri. Spun exact ce gandesc si fac lucrurile exact cum sunt manati de instinct…

Sagetator

Nativii acestui semn zodiacal sunt persoane inventive, impulsive si, mai ales, dezinhibate. Nu pun deloc accent pe locul in care se afla, ci doar pe persoana sau persoanele ce reusesc sa-i satisfaca pe deplin. Sagetatorul este adeptul sexului animalic, iar instinctele sunt cele care primeaza in cazul lui. Jocurile erotice sunt preferate sau rolurile ce-l tin in priza, roluri jucate de mai multi parteneri in acelasi timp; aceasta este una dintre fanteziile definitorii ale acestei zodii. Daca ii este propusa o asemenea oferta sau una asemanatoare, nu se va gandi de doua ori, indiferent de situatia amoroasa existenta.

Sursa