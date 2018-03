Norica Nicolai, critici dure la adresa lui Klaus Iohannis

Norica Nicolai a spus că foarte multe partide „chiar prietene” mimează democraţia, iar anul viitor va fi unul decisiv pentru partid.

"Anul viitor va fi decisiv pentru noi. Va fi un an în care ne vom alege preşedintele. Va fi un an în care vom încerca să uităm de bătăliile pentru democraţie pe care foarte multe partide politice, chiar prietene, le mimează, de bătăliile pentru libertate, pe care foarte multe partide politice, chiar prietene, le simulează. Noi am reuşit să fim ceea ce suntem astăzi pentru că noi credem în dreptate, pentru că noi crede, în libertate. Ce ghinion în istorie ca de la 1915 să vorbim tot despre dreptate, să vorbim tot despre libertate, să vorbim tot despre nevoia de a servi oamenii şi a fi aproape de ei (...) Există, din păcate, în istoria noastră, ghinionul oamenilor mici, care uneori cred că numărul le asigură mărimea, dar în faţa istoriei oamenii mari, chiar dacă nu fac parte din formaţiuni mari, au şansa să facă istorie", a spus Norica Nicolai în sala unde au avut loc alegeri la ALDE Prahova.

"Va fi anul singurului partid liberal care crede în valori, care le continuă în istorie (...) 2019 sper să fie anul primului preşedinte liberal autentic şi român şi liberal", a afirmat europarlamentarul ALDE.

Norica Nicolai l-a criticat pe Klaus Iohannis că a decorat oficiali olandezi ale căror partide s-au opus, în 2006, aderării României la UE, acuzându-l de "umilinţă şi lipsă de demnitate".

"Ce ghinion (...) să ai o ţară condusă de un om care ieri decora înalţi oficiali olandezi! Un fost prim ministru al cărui partid în 2006, când Olanda vota aderarea României la Uniunea Europeană, s-a opus şi a votat împotriva aderării nostre, iar ieri preşedintele nostru l-a decorat pe acest oficial pentru contribuţia la aderarea României la Uniunea Europeană. Câtă umilinţă şi câtă lipsă de demnitate! E datoria noastră să reclădim şi să reconstruim demnitatea şi mândria naţională", a spus europarlamentarul ALDE.

Norica Nicolai a participat, sâmbătă, alături de Călin Popescu Tăriceanu şi Teodor Meleşcanu, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti, la conferinţa de alegeri a filialei teritoriale ALDE Prahova.