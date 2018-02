Noul fund de 4000 de euro al lui Brigitte Sfăt nu i-a adus împăcarea cu Ilie Năstase. Cei doi sunt ca şoaricele şi pisica FOTO

În continuare, situaţia dintre Năstase (71 de ani) şi Brigitte (40 de ani) se menţine la fel de tensionată, scrie click.ro. Chiar dacă ieri soţul i-a returnat actele pe care le luase fără ştirea ei din apartament, iată că bruneta nu-l iartă cu una, cu două.

Nu vrea încă să divorţeze, însă a exclus orice idee de împăcare cu el sau convieţuire sub acelaşi acoperiş. Printre lacrimi, ea a mărturisit că din cauza deselor supărări şi scandaluri, i s-a declanşat psoriazisul, iar o perioadă nici nu a mai putut ieşi din casă. Iată că miercuri şi-a revenit şi, după ce a primit de la soţul ei actele firmelor, certificatul de căsătorie şi convenţia matrimonială, în original, şi-a continuat treburile.

Fotoreporterii au surprins-o la bancă pe bomba sexy, care a investit 4.000 de euro pentru a avea fund de braziliancă. Nu era singură, ci însoţită de un bărbat frezat, îmbrăcat din cap până în picioare în "Philipp Plein", la fel ca şefa lui, care este o împătimită a acestui brand.

Au intrat împreună la bancă şi au zăbovit înăuntru aproape o oră şi jumătate, pentru a-şi achita taxele şi impozitele pentru cele trei firme. "Am trei firme, două de logistică şi una de imobiliare. Am stat atâta la bancă pentru că e final de lună şi trebuie să plătesc dările. Vreo 30.000 de lei am dat. Sunt afaceri de care mă ocup şi din profit îmi fac mofturile, nu îmi dă Ilie bani. Am încheiat discuţiile pe acest subiect. Vreau să fiu liniştită şi să mă concentrez pe activităţile mele. Am primit actele de la Ilie. Nu înţeleg de ce le-a luat", a declarat ea.