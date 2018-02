NU da aceste MEDICAMENTE copilului! Află cum îi poţi face rău

Aspirina nu este pentru copii si cu atat mai mult pentru bebelusi. Nici macar adolescentilor nu le este recomandata. Cum la inceputul unei boli nu stii daca este de natura virala sau bacteriana, aspirina nu face decat sa agraveze situatia, crescand riscul aparitiei Sindromului Reye. Sindromul Reye este o boala rara, dar foarte grava, precedata de o infectie virala, asociata cu administrarea de aspirina sau medicamente care contin acid acetilsalicilic in timpul infectiei virale.Verifica tot timpul ingredientele medicamentelor pentru copii, astfel incat sa fii sigur ca ele nu contin aspirina.

Medicamente antidiaree si antigreturi

Unele medicamente impotriva diareei si impotriva greturilor contin substante similare acidului acetilsalicilic si pot dauna grav bebelusilor, copiilor mici si chiar adolescentilor, mai ales in timpul unei infectii virale. Aceste medicamente nu se recomanda niciunei persoane sub 18 ani, in perioada in care este racit sau are una din bolile copilariei.

Medicamente antigripa, tuse si raceala

Adultii sunt obisnuiti ca la primele semne de grija si raceala sa dea fuga la dulapiorul de medicamente si sa ia ce mai gasesc pe acolo. Totusi, copiilor sub 2-3 ani nu trebuie sa li se dea medicamente impotriva tusei, racelii sau gripei, fara un control medical prealabil.

Opteaza, in schimb, pentru remedii naturale (supe, umidifcator, lichide, fructe etc.) si nu ezita sa ceri sfatul medicului.

