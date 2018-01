Numerologie Februarie 2018. Ce schimbări te aşteaptă în funcţie de Numărul Soarelui tău

Asa cum fiecare om este unic, la fel de unic este Numarul sau de Destin – dupa care se fac majoritatea predictiilor numerologice – dar si Numarul Soarelui sau. Numarul Soarelui ne influenteaza, ghideaza sau afecteaza permanent. In numerologie, o data ce o persoana se naste intr-o anumita zi din luna si luna din an, ea are un numar unic de destin si al soarelui care ii guverneaza viata. El este o valoare unica si este aceeasi de la inceputul pana la sfarsitul vietii persoanei.

Tine minte ca pe o harta numerologica sunt multe numere specifice fiecarui om, asa cum pe o harta astrologica exista la nasterea unei persoane o intreaga configuratie de planete si de case ceresti care fiecare in parte are o semnificatie pentru destinul persoanei.

In numerologie, fiecare asemenea numar guverneaza anumite domenii de viata in mod preponderent.

Numarul Soarelui este foarte important pentru oricine si el domina doar atitudinea persoanei in fata schimbarilor, in special atunci cand ele sunt neasteptate.

Cum iti calculezi Numarul Soarelui ? Nimic mai simplu !

Numarul Soarelui este un o cifra derivata din adunarea zilei de nastere cu luna de nastere.

Exemple:

Daca esti nascut pe 15 mai, aduni: 15 (de la ziua nasterii) + 5 (de la a cata luna este luna mai din cele 12 ale lunii) = 20. Apoi continui sa aduni 2 + 0 = 2, pana se ajunge la un singura cifra. 2 este Numarul Soarelui tau.

Dupa ce ti-ai calculat Numarul Soarelui, citeste in continuare cum arata predictiile numerologice pentru luna februarie 2018 corespunzatoare fiecarui numar in parte.

Numerologie Februarie 2018. NUMARUL SOARELUI 1

Februarie 2018 va aduce schimbari, motive de entuziasm si poate si ceva elemente neprevazute. Te poti muta sau poti calatori neasteptat. Planurile pregatite si programate cu multa grija se pot confrunta cu evenimente si oameni pe care nu i-ai luat in considerare. Cei care sunt flexibili si nu se tem de schimbari se vor bucura de energia acestei luni, insa cei ce se agata rigid de asteptarile din mintea lor si refuza sa se adapteze vietii in schimbare, vor experimenta vremuri dificile in care aproape nimic nu functioneaza oricat de mult se straduiesc. Aceasta este o luna in care sa permiti fortelor naturii sa iti conduca corabia. In ciuda acestora, nu ceda impulsivitatii sau iresponsabilitatii. Fa-ti planurile pe care le poti face, adera la ele oricat de mult e posibil dar fii flexibil si iti va fi bine.

Iubirea este entuziasta, aventuroasa si jucausa cu tine luna aceasta. Ai daruld e a-ti ridica partenerul si de a-i arata aspecte mai profunde si autentice din tine. Ganduri sau dorinte tinute ascunse in ultimii doi ani acum ies usor si liber la suprafata. Esti deschis si copilaros deci foarte atractiv pentru sexul opus. Dar un sfat pentru cei ce nu se simt confortabili in aceasta ipostaza : nu permite fricii sa te impiedice sa te prezinti celor dragi autentic si deschis asa cum esti cu gandurile si emotiile tale. Daca ai tendinta sa fii autoindulgent, ciclurile acestei luni sunt periculoase pentru tine. Fii prudent si controleaza-ti apetitul de orice exces ai tendinta sa faci.

Numerologie Februarie 2018. NUMARUL SOARELUI 2

Pentru cei cu numarul soarelui 2, luna februarie aduce o crestere de responsabilitate si volum de munca. Vei primi recunoasterea eforturilor si abilitatilor tale si probabil si o crestere financiara.

