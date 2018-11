O judecătoare de la Curtea Supremă şi-a rupt trei coaste. Accidentul s-a produs în biroul magistratului

Judecătoarea de la Curtea Supremă americană Ruth Bader Ginsburg, în vârstă de 85 de ani, a fost spitalizată după ce a căzut - şi şi-a fracturat trei coaste - în birou, anunţă cea mai înaltă jurisdicţie americană, relatează The Associated Press.



Judecătoarea a fost internată joi, la Spitalul Universitar George Washington, după ce s-a simţit rău, în noaptea de miercuri spre joi, anunţă Curtea, potrivit news.ro.



Ruth Bader Ginsburg a căzut în biroul său miercuri seara, precizează instanţa supremă.



Ea a fost internată pentru a primi îngrijiri şi a fi ţinută sub observaţie, după ce testele au arătat că prezenta trei coaste fracturate, potrivit news.ro.



Ginsburg şi-a rupt două coaste în toamna lui 2012.



Ea a avut cancer în două rânduri, iar în 2014 i s-a montat un stent pentru a-i deschide o arteră blocată.