O maşină de 80.000 de euro, găsită făcută scrum pe un câmp lângă Timişoara. Hoţii o furaseră de la un om de afaceri FOTO

In urma cu o saptamana doi barbati ramasi necunoscuti pana acum au actionat ca in filme si in numai trei minute au furat din fata casei unui om de afaceri un Maserati Ghibli, la Lugoj, scrie lugojinfo.ro.

Masina a fost gasita miercuri dupa amiaza, la mai bine de 60 de kilometri de locul in care a fost furata, insa din nefericire pentru proprietar nu a mai ramas nimic din ea. Un padurar din Pischia a observat limuzina pe un camp din apropiere si aceasta ardea. Cum nimeni nu a putut interveni la timp, masina a ars ca o torta.

Abia dupa ce au sosit pompierii si au stins flacarile, politistii au observat emblema de la masina si au facut legatura cu furtul de saptamana trecuta.