Oana Zăvoranu a decis. Va face un copil. Vrea un băieţel

Oana Zăvoranu a fost invitată în emisiunea prezentată de Dan Capatos la Antena 1 și acolo a făcut o serie de dezvăluiri despre ceea ce s-a întâmplat cu ea, scrie click.ro. Nu s-a ferit să dicute despre operațiile estetice, despre viitorul relației ei cu Alex, despre familie. "Nu am botox, nici măcar botox nu am. N-am nimic nici în buze, sunt aşa cum m-a lăsat mama mea, vreau să îmi fac, în schimb, un jawline. Dacă mi-aş face ceva aş spune: da, am făcut.

Cât chirurgia estetică te înfrumuseţează nu e nimic rău în a apela la ea. N-am buze puse, eu sunt naturală că nu am cum să vorbesc despre altele. La sâni am umblat, la faţă îmi este cam frică. Nu am pomeţi puşi, nu am buze puse, poate o să îmi pun botox", a explicat vedeta. Și, recunoaște ea, acum, de când simte că formează, cu adevărat, o familie alături de soțul ei, se gândește cum va fi când va devein mamă. "O să lucrăm la acest lucru (la un copilaş, n.red.), dar nu acum pentru că suntem prinşi cu afacerile. Dar sunt curioasă cum ar arăta băiatul meu. Contează cât de puternici suntem, dar acasă trebuie să fie cineva mai calm decât noi", a spus Oana Zăvoranu.