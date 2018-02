Oracolscop Astrocafe.ro 26 februarie-4 martie 2018. Mesajele Wisdom of Hidden Realms pentru toate zodiile

Berbec – Gaia's Garden

Mesajul acestei carti iti aminteste ca in Univers resursele sunt nelimitate si ca ai tot ce este necesar pentru a-ti indeplini visele. Chiar daca mintea iti spune ca mai ai nevoie de o multime de lucruri, ca trebuie sa mai astepti, ai incredere ca vei descoperi cu usurinta toate acestea si vei ajunge la rezultatul dorit. Succesul apare in viata ta ca rezultatul intentiilor pe care le-ai sadit cu multa grija, din ceea ce esti tu. Mentine o atitudine de recunostinta si gratitudine pentru tot ce este si vine la tine.

Taur – The Keeper of the Scales

In aceasta saptamana e posibil sa te confrunti cu o stare de ameteala si confuzie si sa ai senzatia ca ce se intampla nu este corect in ceea ce te priveste. Crezi ca ceilalti te-au cam lasat in urma lor? Porobabil ca mandria ta exacerbata si egoismul inclina balanta cantarului facandu-i pe cei din jurul tau sa se indeparteze un pic. Profita de aceasta pauza si fa acele lucruri care iti pot readuce echilibrul, renunta la persoanele, situatiile si comportamentele care iti aduc dizarmonie si apoi bucura-te de rezultatele acestor alegeri.

Gemeni – The Sacred Union

In aceasta saptama este vorba despre parteneriate minunate si reale, bazate pe o comunicare armonioasa si teluri comune. Indiferent de domeniul de viata, fie ca este vorba de cel personal sau de afaceri, acum este momentul propice pentru a aduce armonia in relatiile cu ceilalti, intr-o maniera pozitiva si fara compromisuri. Apreciaza oamenii care exista in viata ta si da-ti voie sa vezi ce posibilitati minunate pot aduce ei in ceea ce te priveste. Evita sa cazi in capcana mintii, care te poate indeparta de aceste daruri.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO