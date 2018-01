Oracolscop săptămânal Astrocafe.ro 1-7 ianuarie. Mesajele Enchanted Map pentru toate zodiile

Berbec – Deep Freeze

Iarna rece te cheama sa incetinesti ritmul si sa ingheti acele lucruri care inca nu sunt pregatite sa infloreasca. E timpul potrivit pentru regenerare si hibernare, uitand de toate activitatile ambitioase. O pauza de acest gen permite ideilor sa germineze, proiectelor sa se transforme, sa se schimbe si relatiilor sa treaca la alt nivel, mult mai profund. Acorda-ti mai mult timp in aceasta perioada – citeste o carte buna, fa-ti un masaj sau petrece timp in natura. Incepe sa spui "nu", atunci cand simti sa o faci, atat verbal cat si in gand.

Taur – Dragon's Lair

Sistemul tau intern de alerta iti semnalizeaza, cu foarte mare acuratete, cand lucrurile nu sunt ceea ce par a fi, iar in saptamana ce urmeaza e posibil sa ajungi pe unele teritorii periculoase. Ar fi de dorit sa fii atent si sa studiezi imprejurimile cu mare atentie si grija. Ia-o ca pe o provocare care testeaza nucleul fiintei tale si curajul de a fi tu insuti in fiecare clipa. O viata traita complet nu este una traita in siguranta. Alegerile iti apartin tie, dar este o mare valoare in a-ti asuma riscuri in loc sa ramai intr-un loc "caldut", lipsit de provocari.

