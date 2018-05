Orban, despre plângerea penală: Nu are nicio legătură cu preşedintele Iohannis. Nu exclud o posibilă demisie a doamnei Dăncilă

Orban a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că PNL va depune o moţiune de cenzură, dar că momentul când se va întâmpla acest lucru trebuie bine ales.



“Să nu creadă Dragnea că obiectivul moţiunea de cenzură este abandonat de PNL decât că îl pregătim cu foarte multă minuţiozitate pentru că nu avem la dispoziţie decât o singură moţiune de cenzură pe sesiunea parlamentară. Momentul în care depunem această moţiune trebuie ales cu foarte multă dibăcie astfel încât să poţi să obţii maximum de voturi din partea unor parlamentari care nu vor face parte dintre semnatarii moţiunii”, a afirmat Orban.



El susţine că există o nemulţumire în rândul parlamentarilor care susţin coaliţia de guvernare, iar unii dintre aceştia ar putea vota moţiunea de cenzură.



“Pot să vă spun că este nemulţumire din ce în ce mai puternică în partidul de guvernământ. Există fără discuţie şi în relaţia dintre PSD şi ALDE o stare de tensiune, sunt o mulţime de alţi parlamentari care ar putea să voteze o moţiune de cenzură pentru că îşi dau seama că nu că România se duce în cap pentru că probabil le pasă foarte puţin PSD-iştilor şi celor de la ALDE, dar că se duc ei în cap dacă îi mai ţin pe Dragnea şi pe Dăncilă”, a afirmat Orban.



Întrebat dacă i se pare posibilă o demisie a premierului Dăncilă, liderul liberal a răspuns: “Nu exclud această variantă. Nu pot decât să spun că urmărind din apariţiile publice, mi se pare din ce în ce mai descumpănită, din ce în ce mai nesigură, iar a mai comis o gafă, nu mai putem ţine pasul cu viralele despre gafele doamnei Vasilica Viorica Dăncilă. Să nu stai să asculţi şi imnul celălalt chiar mi se pare că asta e o regulă elementară de protocol. Plus că mi se pare foarte panicată, aşa. Şi lui Dragnea şi lui Dăncilă le cam fuge pământul de sub picioare".



Orban spune că înainte de a depune plângerea împotriva premierului s-a consultat cu câţiva apropiaţi care au cunoştinţe de Drept



Liderul PNL Ludovic Orban spune că atunsi când a depus la Parchet sesizarea împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui Camarei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-a consultat cu "câţiva apropiaţi care au cunoştinţe de Drept" şi că şeful statului nu are nicio legătură cu acest demers, PSD încercând să-l responsabilizeze în mod fals. "Întreg documentul a fost elaborat împreună cu aceşti specialişti care îmi sunt apropiaţi şi care ei sunt cei care de fapt mi-au deschis ochii, m-au făcut şi m-au încurajat să întreprind acest demers”, a declarat Orban, vineri.



Orban a explicat, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că sesizarea se referă la circumstanţele legate de pregătirea, adoptarea şi transmiterea către opinia publică a Memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, ci nu la problema de fond.



“Sesizarea se referă la toate circumstanţele legate de pregătirea, adoptarea, transmiterea către opinia publică a memorandumului privitor la mutarea ambasadei. Am fost, sunt şi voi fi un susţinător al Parteneriatului Strategic cu SUA, întotdeauna am acţionat şi am pledat pentru relaţii de prietenie cu statul Israel, am fost, sunt şi voi fi un susţinător al statutului României de membru al Uniunii Europene, dar al unui statut de partener loial, responsabil, partener de încredere la nivelul Uniunii Europene care acţionează în conformitate cu tratatele şi în conformitate cu deciziile organismelor Uniunii Europene”, a menţionat liderul PNL.



El a spus că sesizarea sa nu se referă la problema de fond, ci la faptele comise pe parcursul adoptării acestui memorandum, fapte care ar putea fi infracţiuni.



“Aceste posibile infracţiuni care s-ar fi putut comite prin faptele lor sunt: transmiterea de informaţii cu caracter secret, care nu sunt destinate publicităţii, infracţiune prevăzută în Codul Penal, avem o infracţiune prevăzută în legea răspunderii ministeriale şi anume faptul că doamna Dăncilă a nu a informat preşedintele. Refuzul de a pune la dispoziţia preşedintelui informaţii, mai ales atunci când este vorba de luarea unor decizii care pot să afecteze interesele de stat constituie infracţiune. De asemenea, călcarea în picioare a Constituţiei prin scoaterea completă a preşedintelui din tot spaţiul procedural legat de memorandum poate să îmbrace forma unei infracţiuni care este infracţiunea definită de uzurpare de funcţie”, a susţinut Orban.



Liderul PNL a mai spus că nu poate accepta ca interesele României să fie negociate ca la tarabă: “Nu pot să accept ca interesele fundamentale ale României să fie negociate ca la tarabă în talcioc şi să fie abandonate pentru interesele personale ale lui Dragnea sau ale lui Vasilica Viorica Dăncilă în materie de relaţii externe. (...) Nu se poate ca nişte oameni care nu înţeleg nimic din ceea ce înseamnă sensibilitatea în materie de poziţionări pe probleme de politică externă să îşi bată joc într-un asemenea hal de toate relaţiile construite cu atâta trudă de-a lungul a zeci de ani de diplomaţia românească”.



El a mai spus că nu au efect ameninţările lui Liviu Dragnea, căruia i-a transmis că nu îi este frică de el: “Faptul că mă ameninţă pe mine nu va avea niciun efect. Nu mi-e frică de dumneavoastră, domnule Dragnea, dumneavoastră sunteţi obişnuit să conduceţi abuziv, prin ameninţare, prin intimidare, dar nu v-aţi găsit subiectul. Nu mi-e frică de dumneavoastră. Lucrul cel mai grav în schimb este că domnul Dragnea ameninţă şi citez ”.



Orbanl nu înţelege de ce social-democraţii "au intrat în panică", spunând că “probabil se simt cu musca pe căciulă” pentru că altfel nu ar fi avut nicio emoţie.



Legat de acuzaţia liderilor PSD că textul plângerii a fost redactat la Palatul Cotroceni, Orban a spus că este "o minciună gogonată" şi că demersul nu are nicio legătură cu preşedintele.



“Este o minciună gogonată. Încearcă să se victimizeze, încearcă să-l responsabilizeze în mod fals pe preşedinte privitor la un demers care nu are nico legătură cu preşedintele. Este un demers pe care eu l-am făcut. Este adevărat că m-am consultat cu câţiva apropiaţi care au cunoştinţe de Drept, dar sunt colegi şi prieteni de-ai mei şi întreg documentul a fost elaborat împreună cu aceşti specialişti care îmi sunt apropiaţi şi care ei sunt cei care de fapt mi-au deschis ochii, m-au făcut şi m-au încurajat să întreprind acest demers”, a declarat preşedintele PNL.



El a mai spus că Liviu Dragnea "şi-a ieşit din minţi, a pierdut legătura cu realitatea, a pierdut legătura cu bunul simţ, a pierdut legătura cu principiile de bază ale democraţiei”.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o de uzurparea funcţiei, prezentarea cu rea-credinţă de informaţii preşedintelui României, înaltă trădare şi divulgarea de informaţii secrete de stat, în legătură cu Memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Plângerea îl vizează şi pe liderul PSD, Liviu Dragnea, acuzat de divulgarea de informaţii secrete de stat, după ce a făcut publice informaţiile referitoare la Memorandumul pe tema mutării ambasadei.



Liderul PSD a calificat plângerea drept ”o tentativă de lovitură de stat”, ”o acţiune violentă, nedemocratică, neconstituţională a lui Iohannis şi a celor care îl susţin de a bloca un Guvern” şi a afirmat că orice persoană care susţine acest demers va fi complice la diferite infracţiuni.



Plângerea liderului PNL a ajuns la DIICOT, vineri, după ce Parchetul instanţei supreme şi-a declinat competenţa în acest caz, au declinat pentru News.ro reprezentanţi ai DIICOT.