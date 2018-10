Pădurar în stare gravă, după ce a fost tăiat cu sabia de hoţii de lemne

Totul s-a intamplat in zona localitatii Valea Mare - Negresti din judetul Vaslui, acolo unde padurarul se afla in patrulare.

"Padurarul Ocolului Silvic Brodoc - Directia Silvica Vaslui a fost atacat de aproximativ 20 de membri ai unei grupari specializate in taierea ilegala de arbori in padurile de stat si cele private.

Padurarul a fost inconjurat vineri seara de membrii gruparii infractionale pe raza localitatii Valea Mare - Negresti, fiind amenintat cu o sabie si lovit in zona capului si a picioarelor, provocandu-i numeroase echimoze in zona capului si fracturi multiple la un picior", se arata intr-un comunicat de presa al Romsilva.

Padurarul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta 'Sf. Spiridon' din Iasi si a primit ingrijiri medicale de specialitate.

Totusi, medicii au anuntat ca barbatul va fi supus unor interventii chirurgicale.

Potrivit Romsilva, agresiune a avut loc la o zi dupa ce padurarul, impreuna cu doi colegi de munca si patru jandarmi, au surprins intr-o padure mai multi hoti care taiau copaci.

"Acesta este al treilea caz din acest an in care personalul silvic al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva este agresat de catre grupari infractionale specializate in taieri ilegale in paduri de stat sau private, pentru ca sunt impiedicate sa sustraga ilegal lemn din paduri, alte doua cazuri similare fiind inregistrate in judetele Caras - Severin si Suceava. In primele sase luni ale anului au fost inregistrate alte 20 de agresiuni asupra personalului Romsilva, iar in ultimii cinci ani au fost agresati de infractori alti 157 de angajati ai Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva", se mai arata in comunicatul Romsilva.