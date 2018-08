Părintele Cleopa: "Nimic rău nu o să te atingă, dacă ai astea 3 lucruri. Pot sa vina toţi dracii din iad că nu au ce-ţi face!"

"Nu-ti poate face nimeni niciodata nici un rau. Pot sa vina toti dracii din iad ca nu au ce-ti face. Odata ce te-ai marturisit si esti sub canonul duhovnicului ai intrat in taina lui Iisus Hristos.

De aceea cand se intampla ceva, o sfada in casa la voi, ori femeia, ori barbatul, ori un copil, stii care biruieste? Ia sa-mi spuneti! Manca-v-ar raiul! Cel care va zice intai: „Iarta-ma, mama, ca am gresit” sau „Iarta-ma, barbate, ca am gresit” sau „Iarta-ma, femeie”, acela a biruit pe draci. In masura in care iarta, e si el iertat de Dumnezeu.

Nu cand ti-a zice unul „Iarta-ma”, tu sa-i zici:

„Du-te de aici, lasa ca te stiu eu cine esti!”, ca atunci esti mai rau decat toti dracii. Cand lui Petru apostolul i se parea ca e milostiv, L-a intrebat pe Mantuitorul, Doamne, de cate ori voi ierta pe fratele meu? Pana la sapte ori intr-o zi?

Mantuitorul i-a curmat pentru vesnicie parerea asta: Petre! Nu de sapte ori, ci de saptezeci de ori cate sapte intr-o zi. Adica intotdeauna.

Chiar daca te-a batut unul, daca ii zici „iarta-ma”, ai biruit si pe diavolul si pe el. Ti-ai luat cununa de mucenic, daca ai cerut iertare.

Se intampla in viata omului, in casa, cate nu se intampla? Care isi cere iertare intai, acela a biruit. Si el are plata mare la Dumnezeu si il linisteste pe celalalt".