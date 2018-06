Părinţii lui Connect-R nu vor să renunţe la taraba cu ziare pe care o au, chiar dacă fiul lor este celebru FOTO

Parintii artistului au o taraba cu ziare, taraba din care si-au castigat existenta in perioada in care Connect-R nu era celebru, scrie stirilekanald.ro. Desi nu le este deloc usor sa se trezeasca in fiecare zi la 3 dimineata, sa mearga sa isi ia ziarele de la Casa Presei, iar apoi sa se intoarca sa le vanda la Piata, parintii artistului nu vor sa renunte deloc la taraba lor.

Citeşte şi Connect-R vorbeşte despre decădere: Simt că mă voi pierde ca artist

Au ramas in continuare oameni simpli, modesti, care vor sa isi castige singur existenta, asta in ciuda faptului ca fiul lor se asigura tot timpul ca parintilor lui sa nu le lipseasca nimic.