Paris, fiica lui Michael Jackson, relaţie controversată cu un top-model. Cele două, surprinse sărutându-se în public

O sursă apropiată familiei Jackson a declarat pentru RadarOnline că Prince, fratele lui Paris, ar fi spus că tatăl lor "ar fi mândru" de relaţia fiicei sale, scrie MEDIAFAX.

Citeşte şi Mama copiilor lui Michael Jackson se luptă cu cancerul. Incredibil cum arată femeia acum FOTO

"Prince a declarat că tatăl lor ar fi mândru de fiica sa, care îşi urmează inima, aşa cum a făcut-o mereu. Michael i-a învăţat că iubirea nu cunoaşte limite, iar acest lucru include şi orientarea sexuală şi de rasă", a declarat sursa.

Deşi zvonurile despre o relaţie dintre Paris, în vârstă de 19 ani, şi Cara, în vârstă de 25 de ani, circulă de mai mult timp, cele două au fost surprinse sărutându-se în public abia săptămâna trecută, în timpul unei cine cu naşul lui Paris, actorul Macaulay Culkin, şi iubita acestuia, Brenda Strong.

Se pare că cele două s-au cunoscut la ediţia de anul trecut a premiilor MTV Movie şi au fost deja în vacanţe împreună, la Londra, în Italia şi Cehia.

Citeşte şi Te bufneşte plânsul. Ce a făcut fiul lui Michael Jackson în memoria tatăui său

Totuşi, People scrie că, potrivit unei alte surse, Delevigne şi Jackson au un "flirt prietenos", dar nu o relaţie.

Paris-Michael Katherine Jackson, născută pe 3 aprilie 1998, este actriţă şi model. Este cel de-al doilea copil şi singura fiică a lui Michael Jackson - decedat în iunie 2009, la vârsta de 50 de ani - şi Debbie Rowe.

Cara Jocelyn Delevingne este model şi actriţă şi lucrează pentru mari case de modă, precum Burberry, Chanel, Mulberry, Dolce & Gabbana şi Jason Wu. În 2017, a jucat unul dintre rolurile principale din filmul lui Luc Besson "Valerian and the City of a Thousand Planets".