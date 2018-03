Pariurile online, impozitate la sursă începând cu acest an. Regula se aplică pentru toate jocurile de noroc

Din aceasta data, participantii la jocurile de noroc online nu mai au nicio obligatie sau responsabilitate in privinta taxelor pe retrageri. Acestea vor fi retinute si platite de operatori. Atentie: pana la 23 Martie, jucatorii vor avea de depus in anul 2019 declaratia ca si pana acum.

Printre modificarile preluate in actul adoptat de guvern regasim si modificarea prin care se schimba in cele din urma modalitatea de plata a impozitului datorat de cei care participa la jocuri de noroc online.

Astfel, incepand de la publicarea in Monitorul Oficial , participantii la jocuri de noroc la distanta vor fi impozitati la fel ca cei care pariaza in agentii sau joaca in salile de sloturi. Jucatorii nu vor mai fi nevoiti sa piarda timpul pe la sediile ANAF pentru a face declaratiile anuale, pentru ca impozitul va fi retinut la sursa.

Grilele de impozitare raman neschimbate, astfel:

retragerile intre 1 si 66750 lei vor fi taxate cu 1%

retragerile intre 66750 lei si 445000 lei vor fi taxate cu 667,5 lei si 16% din valoarea care depaseste suma de 66750 lei

retragerile peste 445000 lei vor fi taxate cu 61187.5 lei si 25% din valoarea care depaseste suma de 445000 lei

Acest sistem de impozitare este bine cunoscut de toti cei care pariaza in agentiile de pariuri sau participa la jocuri de noroc in salile de sloturi. In momentul incasarii unei sume de bani, jucatorilor li se retine taxa datorata pe care organizatorul o plateste direct la stat.

Jucatorul nu mai are de facut nicun efort suplimentar sau declaratie, intreaga responsabilitate fiind a operatorului.

Pentru anul 2018, pana la data publicarii in Monitorul Oficial, jucatorii vor trebui sa declare retragerile si sa plateasca taxele pe procedura veche, urmand ca incepand de la aplicarea noilor prevederi, responsabilitatea sa fie preluata de operator.

