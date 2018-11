POVESTE DE DRAGOSTE CIUDATĂ. Un bărbat îşi iubeşte soţia după ce femeia şi amantul ei au încercat să-l ucidă

Bărbatul a supraviețuit după ce a fost împușcat în față de către fiica lui Pollard, Heather, și ea complice la planul diabolic, scrie libertatea.ro. Soția lui Ray, cel mai bun prieten și fiica lui au fost închiși pentru faptele lor pentru un total de 50 de ani de închisoare. După toate cele întâmplate, Ray care este bolnav de cancer în faza terminală a făcut o declarație cel puțin surprinzătoare despre soția lui.

O iubesc pe Hayley, mereu am iubit-o și mereu o voi iubi", a spus Ray pentru The Sun. „Sunt puternic. Mereu am fost. Am supraviețuit multor lucruri. Mă simt ca o pisică cu nouă vieți. Probabil mai am una sau două rămase la cum au mers lucrurile. Dar încă pot râde. Nu mi-am pierdut simțul umorului", a mai spus bărbatul.