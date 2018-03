Povestea incredibilă a unei tenismene care ajunsese în pragul sinuciderii. Acum a revenit şi a câştigat trei turnee la rând

Rebecca Marino ajunsese în 2011 pe locul 38 WTA, în palmaresul său figurând victorii la Anastasia Pavlyuchenkova, Timea Bacsinszky sau Marion Bartoli. În ciuda carierei ascendente, depărtarea de familie şi prieteni şi viaţa dusă din aeroport în aeroport au dus-o pe sportivă într-o depresie profundă.

Într-un interviu pentru Tennis Channel ea a făcut câteva dezvăluiri tulburătoare: "Tenisul este un sport în care interacționezi cu o mulțime de oameni, dar uneori de simți atât de singur. Când lucrurile devin serioase, ești din ce în ce mai izolat. Cea mai tristă perioadă din viață a fost când am urcat pe locul 38 WTA. Simțeam că lumea se prăbușește în jurul meu. Cu cât stăteam mai departe de familie și prieteni, cu atât îmi era mai dor de ei. Am simțit că nu sunt pregătită pentru ceea ce urmează. Era mai mult decât un dor de casă. Izbucneam în lacrimi la fiecare antrenament. Ajunsesem chiar să am gânduri sinucigașe", a spus Rebecca.

După şedinţe de consiliere, Rebecca Marino a revenit în tenis, înţelegându-şi problemele şi împăcându-se cu sine însăşi. Acum, la 27 de ani e gata de un nou început, iar în acest început de an a câştigat în această primăvară trei turnee ITF la rând, impunându-se în fiecare dintre finale categoric: 6-3, 6-3 cu Cristina Ene, 6-1, 6-4 cu Nina Stadler şi 6-2, 6-1 cu Gaia Sanesi.

"În primul an de la retragere nu am mai ținut racheta în mână. Am început să lucrez cu un psiholog al Universității British Columbia, unde studiam pentru diploma mea. Acolo am învățat totul despre munca în echipă, despre împărtășirea momentelor dificile cu cei din jur. Mi-a schimbat complet viziunea asupra lumii. Am înțeles că oamenii mă iubeau pentru ceea ce eram, nu pentru rezultatele mele. Am scăpat de presiune", a mai declarat Rebecca.