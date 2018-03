Poziţia comună a Franţei, Germaniei, SUA şi Marii Britanii în cazul Skripal: Responsabilitatea Rusiei, singura explicatie plauzibilă

"Noi, sefii de stat si de guvern din Franta, Germania, Statele Unite si Marea Britanie, ne exprimam consternarea dupa atacul impotriva lui Serghei si (a fiicei sale) Iulia Skripal", afirma cei patru lideri, într-un comunicat comun.

Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel si Donald Trump condamnă "prima utilizare ofensivă a unui agent neurotoxic în Europa după al Doilea Război Mondial" şi un atac la adresa suveranităţii Regatului Unit.

"Folosirea unui agent neurotoxic de calitate militara, de un tip dezvoltat de Rusia, constituie prima folosire ofensiva a unui agent neurotoxic in Europa dupa al doilea Razboi Mondial", subliniaza premierul britanic Theresa May, presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump.

"Este un atac asupra suveranităţii Regatului Unit, iar orice asemenea utilizare de către un stat este o încălcare clară a Convenţiei cu privire la armamentul chimic şi o încălcare a dreptului internaţional. Ea ne ameninţă securitatea tuturor", se arată în comunicat.

"Marea Britanie si-a informat in detaliu aliatii asupra faptului ca este foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila pentru atac. Impartasim constatarea britanica potrivit careia nu exista o alta explicatie plauzibila".

Cei patru aliati cer Rusiei "sa raspuna la toate intrebarile legate de atacul de la Salisbury" şi să furnizeze detalii despre agentul neurotoxic utilizat.

"Suntem de asemenea foarte îngrijoraţi în contextul unui tipar al unui comportament rus iresponsabil anterior", se arată în acest text.

"Îndemnăm Rusia să-şi asume responsabilităţile ca stat membru al Consiliului de Securitate al ONU şi să respecte pacea şi securitatea internaţionale".

Declaraţia comună a celor patru tari vine la o zi dupa Londra a anunţat expulzarea a 23 de diplomaţi ruşi în urma incidentului.

Macron: Singura explicaţie plauzibilă este implicarea Rusiei în atacul asupra lui Serghei Skripal

Reacţia Rusiei după acuzaţiile Marii Britanii

Marea Britanie are ceva de ascuns în cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, consideră Administraţia Vladimir Putin.

"Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervoşi", a declarat joi Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe.

Agentul neurotoxic a fost folosit, la Salisbury, împotriva fostului colonel GRU Serghei Skripal, în vârstă de 66 de ani, şi fiicei sale, Iulia, în vârstă de 33 de ani.