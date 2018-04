Prăjitură cu jeleu de fructe

Mod de preparare Prajitura cu jeleu de fructe

Se amesteca bine biscuitii cu miezul de nuca si margarina topita apoi se intinde intr-un strat uniform, bine presat cu o lingura ,in forma cu margine detasabila.

Se mixeaza bine smantana cu zaharul vanilt,apoi se adauga si branza dulce de vaci si gelatina hidratata in 100 ml apa rece si apoi topita la bain marin.Se toarna deasupra blatului de biscuiti si se da la rece o ora.

Se prepara jeleul de caise amestecand bine parful de gelle tort cu nectarul apoi dam in clocot totul, amestecand continuu. Se toarna fierbinte deasupra cremei de branza. Se da la rece 15 minute.

Se curata fructele de kiwi de coaja apoi se dau la blender pana se fac un piure fin. La fel se procedeaza cu praful de tort-gelle care se amesteca cu piureul de kiwi, pe foc pana incepe sa clocotesca. Se toarna fierbinte peste jeleul de caise si se da la rece 15 minute.

Se amesteca dulceata de mure cu 100 ml apa rece apoi se scurge prin sita fina. Sucul obtinut se amesteca cu praful de tort-gelle,se da in clocot.Murele ramase in sita se repartizeaza uniform pe toata suprafata jeleului de kiwi apoi se toarna sucul fierbinte si se da la rece cel putin 15 minute.

Dupa cca 2 ore de stat la rece se desface marginea formei si se poate portiona prajiturii. De preferat este sa stea de seara pana a 2 a zi

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile sunt aici.