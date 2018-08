Prăjitură cu nes, bezea şi caise trase în ciocolată

Mod de preaprare Prajitura cu nes, bezea si caise trase in ciocolata

Se freaca galbenusurile cu un praf de sare, cu untul, zaharul, laptele turnat cate putin, nesul, esenta si la urma faina amestecata cu un praf de copt. Se tapeteaza o tava cu hartie pentru copt, se toarna compozitia si se da la copt 5 minute la foc iute si inca 15 minute la foc potrivit.

Intre timp pregatim bezeaua mixand bine albusurile cu un praf de sare si cu zaharul turnat treptat pana ce obtinem o bezea tare.

Caisele se baga 2-3 minute in apa clocotita apoi se curata de pielita si se trec prin ciocolata topita la bain marin. Se dau la rece.

Se scoate blatul din cuptor, se traseazaa cu lama unui cutit niste patrate si apoi in fiecare se face cu posul cate un cuib din bezea. Se mai da la cuptor inca 2 m,inute, la foc mic pana se rumeneste un pic bezeaua. Se scoate si se taie in patrate iar dupa ce s-au racit se pune in fiecare cuib de bezea cate o jumatate de caisa trasa in ciocolata.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici.