Premiile Oscar 2019. Top 20 recorduri din istoria decernării premiilor Oscar. Legende care n-au câştigat nicio statuetă

Dupa ce comediantul american Kevin Hart a refuzat saprezinte gala, organizatorii au decis sa acorde rolul de amfitrioni unor echipe de actori. Prezentatori pentru Premiile Oscar 2019 vor fi, cel mai probabil, starurile francizei “Avengers”.

O altă noutate a Galei Oscar din 2019 este decizia de a scurta durata ceremoniei până la trei ore, astfel încât cei care urmăresc evenimentul în alte regiuni ale lumii să afle mai repede cine câștigă cele mai râvnite premii.

Pana vom afla castigatorii, hai sa ne delectam cu un top al celor mai importante recorduri din istoria decernarii Premiilor Academiei, cel mai asteptat eveniment al cinematografiei mondiale!

Premiile Oscar 2019 – Cele mai multe premii, castigate de un singur film

Ben-Hur (1959) – 11 premii din 12 nominalizari (15 categorii maxime de nominalizare)

Titanic (1997) – 11 premii din 14 nominalizari (17 categorii maxime de nominalizare)

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) – 11 premii din 11 nominalizari (17 categorii maxime de nominalizare).

Premiile Oscar 2019 – Cele mai multe nominalizari, primite de un singur film

All About Eve (1950) – 14 nominalizari din 16 categorii maxime de nominalizare; 6 Premii castigate

Titanic (1997) – 14 nominalizari din 17 categorii maxime de nominalizare; 11 Premii castigate

La La Land (2016) – 14 nominalizari din 17 categorii maxime de nominalizare; 6 Premii castigate.

