PRIMA CASĂ 2018. Cum poţi obţine creditul în 2018

Cei 2 miliarde de lei alocati programului asigura achizitia a peste 20.000 de locuinte. Bancherii estimeaza ca fondurile se vor termina rapid din cauza faptului ca multi romani isi doresc sa achizitioneze o locuinta. Creditul Prima Casa este printre cele mai accesibile credite imobiliare, datorita avansului mic de doar 5%.

Plafonul de garantii Prima Casa 2018 a fost alocat bancilor in urma unui raport de evaluare si nu ca in anii precedenti cand se aloca bancilor cu cea mai mare cota de garantii atrase din totalul garantilor puse la dispozitie de stat intr-un an. Astfel, bancile cu cele mai multe dosare incomplete pot pierde anul acesta pana la 20% din plafonul de garantii care le-a fost alocat in 2017. De asemenea, sunt penalizate si institutiile de credit care au beneficiat cel mai mult de pe urma programului Prima Casa.

Bancile care vor acorda credite prima casa in 2018 sunt: Raifeissen Bank, Banca Romaneasca, Banca Transilvania, Unicredit Bank, ING Bank, Bancpost, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale, CEC Bank, Credit Agricole Bank Romania, Garanti Bank, Leumi Bank Romania, Marfin Bank, OTP Bank Romania, Piraeus Bank. Poti vedea toate detaliile acestor credite aici.

O alta noutate care apare in programul Prima Casa de anul acesta este aceea ca a fost redusa marja maxima de dobanda pentru constructia de locuinte. Daca pana acum marja maxima era de 2,5% pentru constructia de locuinte, in 2018 este 2%, insa majoritatea bancilor nu faceau aceasta diferenta. Indiferent de destinatia creditului, pentru constructie sau achizitie de locuinta, marja era de 2%.

Creditul Prima Casa are dobanda variabila in functie de ROBOR la 3 luni, plus marja fixa. Robor la 3 luni luat in calcul pentru luna martie este de 2.09%, prin urmare dobanda anuala este de 4.09%

Valoarea creditului Prima Casa poate fi pana la 57.000 Euro (echivalentul in Lei) pentru locuinte vechi, maximum 66.500 Euro (echivalentul in Lei) pentru locuintele pentru care receptia lucrarilor a fost facuta cu 5 ani inainte de solicitarea de credit, sau 71250 Euro pentru constructia de locuinta (pentru locuintele viitoare, care urmeaza sa se construiasca)

Prin program iti poti poti achizitiona o locuinta in diferite stadii de finalizare sau se poate construi o locuinta pe un teren autorizat pentru constructie dupa anul 2010. Locuinta care se achizitioneaza in cadrul programului trebuie sa se incadreze in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica.

Conform calculatorului de credite VreauCredit.ro pentru un credit de 60.000 euro pe 30 de ani de la BCR, DAE (Dobanda Anuala Efectiva) va fi de 4.17%, rata medie lunara 289.68 euro si un Cost total de 104.283 euro.

Comisionul de gestiune FNGCIMM este de 0.45% pe an din valoarea garantiei, iar comisionul de analiza este zero. Garantia reprezinta 50% din soldul creditului in cazul locuintelor construite sau consolidate cu mai putin de 5 ani in urma, respectiv 40% in cazul locuintelor construite sau consolidate cu mai mult de 5 ani in urma.

Acestea nu sunt toate costurile. Costurile notariale si de evaluare a imobilului trebuie si ele luate in calcul. Costul de evaluare a imobilului este in functie de banca, in jur de 400 de lei pentru un apartament, in jur de 550 de pentru o casa.

Asigurarea obligatorie a locuintei poate fi intre 200 si 400 de lei. La acestea se adauga si depozitul colateral cerut banci, in suma de pana la 3 rate de dobanda, si care se restituie la plata integrala a creditului.

Poti accesa un credit Prima Casa daca nu detii, in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, indiferent de modul sau momentul in care a fost dobandita, fie detii in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50m².

De asemenea, veniturile si vechimea in munca sunt importante. Conditiile cu privire la venit, variaza in functie de fiecare banca in parte, iar in ceea ce priveste vechimea in munca, majoritatea bancilor solicita minim 1 an vechime in campul muncii si minim 3 luni la ultimul angajator.

Pentru a putea lua un credit Prima Casa poti sa iti aduci un codebitor care sa indeplineasca aceleasi conditii ca si tine si care poate fi: sot/sotie, mama/tata, fiu/fiica, frate/sora, matusa/unchi, nepoata/nepot, iubit/iubita, bunica/bunic.

Pana in prezent, 230 de mii de romani au accesat un credit pentru locuinta prin programul Prima Casa. Ultimul an al programului Prima Casa ar putea fi 2021, iar garantiile vor scadea cu fiecare an ce trece.