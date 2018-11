Primul comunicat al familiei lui Michael Schumacher, în ultimele şase luni

Managerul fostului mare campion de Formula 1, Sabine Kehm, a lăudat omagiul făcut de fundaţia "Keep Fighting" în numele marelui campion german. Fundaţia respectivă a lansat un poster cu Michael Schumacher, cu scopul de a strânge fonduri pentru Never Give Up. "Suntem încântaţi să colaborăm cu Zoom pentru a strânge bani pentru fundaţia Keep Fighting. Acesta este un mod splendid de a sărbători cariera emblematică, este un poster foarte frumos", a transmis Sabine Kehm.

Ultimul comunicat transmis de familie prin intermediul lui Sabine Kehm a fost dat în urmă cu aproximativ șase luni, atunci când soția acestuia a dezmințit informaţia potrivit căreia Schumacher ar fi urmat să fie mutat din reședința sa din Elveţia în Mallorca.

Victima unui grav traumatism cranian în decembrie 2013, în timp ce se afla la schi, în Alpii francezi, Michael Schumacher (49 ani) nu a mai reuşit să revină la viaţa normală în ultimii 5 ani, aflându-se sub supraveghere permanentă a unor specialiști neurologi la domiciliul său din Elveţia.