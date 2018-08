PRO TV LIVE VIDEO FCSB-HAJDUK SPLIT. Meci de milioane, se joacă pentru play-off-ul Ligii Europa

PRO TV LIVE VIDEO FCSB-HAJDUK SPLIT

Echipa FCSB:

Balgradean - Benzar, Planici, Balasa, Morais - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Teixeira - Gnohere.

Cel mai optimist din tabăra roş-albastră este patronul Gigi Becali, care a dat joi o declaraţie menită să-i îmbărbăteze pe fotbalişti. "Dumnezeu mi-a dat calificări când nu meritam, dar acum? Merit mai mult decât meritam. O să ne calificăm diseară! Mai ales că întâlnim o echipă care e sub noi. Eu cred că vom marca goluri. Pericolul nu vine de nicăieri. Spun ceea ce simt, nu cred că Hajduk e un pericol. Nu am văzut niște jucători care să știe să marcheze, să paseze, nici măcar cu capul nu știau să lovească mingea. Nu cred că pot face față pe Arena Națională. Cei de la Hajduk vor încerca să facă presing 20 de minute, dar noi vom pasa și le vom lua puterea. Apoi marcăm gol și goluri. Pronostic? Batem cu 2-0.

Postul lui Dică nu depinde de acest meci. L-am confirmat acum o lună, nu pot să-l dau afară după 5 meciuri. Dacă nu ne calificăm, nu e de vină Dică, nu vrea Dumnezeu. Ce vină să aibă un antrenor? Avem echipă valoroasă, dar nu avem încă forță. Florinel Coman are 20 de ani, Man are 20 de ani, Moruțan are 19 ani, Nedelcu are 21 de ani. Fac un proiect nou. A înnebunit lumea cu prețurile jucătorilor și trebuie să speculez asta. Man are 19 ani, dar hai să vedem cine va fi el la 19 ani. Poate îmbunătăți multe lucruri.

Nu vreau să spun ce impresari vin după jucători. Nu mă avantajează cu nimic că vin Real, Barcelona după un jucător. Eu mă laud cu bogățiile Domnului, nu cu altceva. Nu mă laud cu lucruri deșarte. Oamenii vin să vadă jucători, nu să-i cumpere", a spus Gigi Becali, la Pro X.