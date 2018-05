Protocolul SRI-CSM: Colaborarea dintre cele două instituţii, discutată încă din 2011 în prezenţa lui Dumitru Dumbravă

Potrivit unei minute a întrunirii unei comisii de specialitate din CSM, din 23 mai 2011, ce viza discuţii pe marginea independenţei justiţiei şi cooperarea interinstituţională, comisia a apreciat că pentru discutarea problemelor supuse analizei, respectiv situaţia accesului judecătrilor la informaţii clasificate, este utilă şi cunoaşterea reglementărilor elaborate de ÎCCJ şi Parchetul General în temeiul HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

Comisia a decis transmiterea unei adrese către ÎCCJ şi PÎCCJ pentru comunicarea acestor reglementări în măsura în care acestea nu sunt clasificate.

Din comisie au făcut parte procurorul George Bălan, vicepreşedintele Consiliului la acea vreme, judecătorul Mircea Aron, procurorul Graţiana Daniela Isac şi coordonatorul întâlnirii Alexandru Şerban.

În calitate de invitaţi, potrivit documentului menţionat anterior, au participat Dumitru Dumbravă, în calitate de director la Direcţia Juridică a SRI, Mihaela Focică (consilier al procurorului-şef al DIICOT la acea vreme), procurorul Mihai Hondor, de la Parchetul General şi un reprezentant al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

Unul dintre participanţi, Mircea Aron, fost membru CSM, a declarat că a participat la respectiva întâlnire la care s-a discutat despre accesul magistraţilor la datele secrete.

"Ştiu că au fost nişte discuţii în sensul în care cineva a venit de la SRI într-o şedinţă şi a spus că există o problemă în legătură cu datele secrete care provin de la serviciile secrete cu care colaborează serviciile din ţara noastră. În sensul că acele date ar putea să fie proprietatea statelor străine şi că ar încălca dreptul de proprietate asupra unor astfel de informaţii şi că fără acceptul lor nu ar putea să le dea. Exista o oarecare poziţie ca toţi judecătorii să aibă acces la secretele de stat, aşa cum erau definite în legea siguranţei naţionale, pentru că ar pune în pericol inclusiv legăturile cu celelalte state, având în vedere, aşa cum v-am spus, că respectivele servicii revendică dreptul de proprietate", a spus Mircea Aron, potrivit Mediafax.

Fostul preşedinte al CSM spune că la vremea respectivă nu s-a discutat despre un protocol SRI-CSM, ci despre accesul magistraţiloer la date secrete.

"Mare lucru nu îmi aduc aminte de la acea discuţie, însă nu am semnat nimic, niciun protocol la acea vreme. (...) Am observat că nu se cunoaşte în spaţiul cultural (...) sunt persoane, sociologi care nu ştiu ce mai înseamnă un protocol, nu ştiu ce înseamnă în limba română un protocol. Primul înţeles al noţiunii este cea gramaticală şi cine se uită vede că este un acord între două entităţi ce are legătură cu modul în care se vor desfăşura anumite relaţii. Protocolul este modul în care se va proceda colaborarea. (...) Ce am discutat cu Dumbravă atunci nu am discutat despre protocol, ci despre ORNISS, dacă să aibă toţi (magistraţii, n.r.) ORNISS. Noi ceream să aibă toţi ORNISS, iar el ne spunea că nu se poate, că proprietarii unor astfel de date secrete - de exemplu, despre terorism nu pot să apară într-un dosar pe care îl citeşte iniţial inculpatul. Atunci mi s-a părut o chestiune logică", a mai spus Aron.

Ulterior, la un an distanţă, în 2012, Consiliul a încheiat un protocol cu SRI. Magistratul care conducea atunci CSM susţine că a fost încheiat tocmai pentru a remedia problema accesului magistraţilor la datele secrete.

„Discuţiile privind oportunitatea încheierii unui protocol cu Serviciul Român de Informaţii au fost iniţiate în 2011. Pe tot parcursul anului 2011, au avut loc dezbateri publice pe această temă în cadrul unei comisii din Consiliul Superior al Magistraturii. În 2012, doar s-a concretizat semnarea acestui protocol. Cadrul legal privind accesul la informaţii clasificate era diferit în 2012 faţă de anul 2014, din momentul intrării în vigoare a noului Cod de Procedură Penală, care a oferit accesul la informaţii clasificate tuturor magistraţilor. În 2012, nu toţi magistraţii puteau avea acces la informaţiile clasificate, pentru că era necesară obţinerea unui certificat ORNISS. Potrivit Legii 182/2002 - un lucru extrem de important - Serviciul Român de Informaţii era - şi este în continuare - autoritatea desemnată de Securitate pentru protecţia inclusiv fizică a informaţiilor clasificate. Lecturând protocolul, o să vedeţi că acesta a vizat în principal această chestiune, respectiv protecţia fizică a informaţiilor clasificate", a declarat pentru MEDIAFAX, Alina Ghica, fostul preşedinte al CSM, semnatar al protocolului încheiat între Consiliu şi SRI.