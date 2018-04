PSG, campioană în Franţa cu cinci etape înainte de final. A surclasat-o cu 7-1 pe Monaco

PSG, care a câştigat în acest sezon şi Cupa Ligii franceze, este în cursă pentru realizarea triplei interne, având în vedere că este calificată în semifinalele Cupei Franţei (adversară Caen).

Parizienii s-au impus prin golurile marcate de Lo Celso (14, 28), Di Maria (20, 59), Cavani (17), Draxler (87) şi Falcao (77, autogol), pentru echipa din Principat înscriind Rony Lopes (38).

Au evoluat echipele:

Paris SG: Areola - Dani Alves, Thiago Silva (căpitan), Marquinhos, Berchiche - Lo Celso (Nkunku, 80) - Rabiot (L. Diarra, 65), Pastore, Draxler, Di Maria (Meunier, 75), Cavani. Antrenor: Unai Emery.

Monaco: Subasic - Touré, Raggi, Jemerson, Jorge - Rony Lopes (Diakhaby, 75), Fabinho, Moutinho, D. Sidibé (Ghezzal, 34), Lemar - Falcao (căpitan; Tielemans, 82). Antrenor: Leonardo Jardim.

Rezultatele etapei:

Vineri

Angers - Nice 1-1

Au marcat: Fulgini (84), respectiv Plea (67).

Sâmbătă

Lyon - Amiens 3-0

Au marcat: Mariano (30), Depay (83), B. Traoré (85).

Lille - Guingamp 2-02

Au marcat: Pepe (55), Araujo (57), respectiv Alonso (90, autogol), Briand (90+3).

Nantes - Dijon 1-1

Au marcat: Nakoulma (33), respectiv Kwon (61).

Rennes - Metz 1-2

Au marcat: Bourigeaud (26), respectiv Roux (52, 57).

Strasbourg - Saint-Etienne 0-1

A marcat: Debuchy (82).

Duminică

Montpellier - Bordeaux 1-3

Au marcat: Skhiri (88), respectiv Braithwaite (9), Kamano (49), Meité (78).

Troyes - Olympique Marseille 2-3

Au marcat: Grandsir (1), Nivet (48), respectiv Njie (11), Mitroglou (75), Thauvin (85).

Paris SG - Monaco 7-1

Au marcat: Lo Celso (14, 27), Cavani (16), Di Maria (20, 58), Falcao (76, autogol), Draxler (86), respectiv Rony Lopes (38).

Paris Saint-Germain ocupă primul loc în clasament, cu 87 puncte, urmată de AS Monaco, 70 puncte, Olympique Lyon, 66 puncte, Olympique Marseille, 66 puncte, Stade Rennes, 47 puncte, OGC Nice, 47 puncte, Montpellier HSC, 46 puncte, AS Saint-Étienne, 46 puncte, FC Nantes, 45 puncte, etc.