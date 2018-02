Puterea cristalelor. Cristalul care deblochează chakra inimii

„Cu multi ani in urma, cand aveam un sentiment de stagnare din punct de vedere profesional, un superb turcuaz mi-a atras atentia si l-am cumparat. Nu mica mi-a fost mirarea sa citesc printre proprietatile acestei pietre se numara si inlaturarea blocajelor legate de creatie si comunicare. De atunci, am aflat o multime de lucruri despre cristale si sunt fericita cand ii ajut si pe ceilalti sa gaseasca piatra potrivita pentru ceea ce se intampla in vietile lor. Ii incurajez pe oameni sa-si analizeze vulnerabilitatile si sa-si dea frau liber imaginatiei si sa-si actualizeze aspiratiile. Intotdeauna ma simt inspirata de evolutiile personale", a marturisit Margaux Perrier.

Fiecare dintre noi are puterea de a crea mai mult, mai bine doar prin schimbarea modului de gandire – schimbarea locului in care trimitem energia. In loc sa ne concentram pe fortele exterioare, trebuie sa ne amintim ca este vital sa ne focusam pe interior.

Totodata, iubirea de sine este importanta si, adesea, uitata. In loc, sa o punem pe primul loc, nu pare sa ne intereseze, nu luam o pauza sa ne intrebam daca ne ajuta comparatiile pe care le tot facem.

