Mod de preparare Quiche cu ciuperci

Pentru aluatul Brisee, pui faina cernuta intr-un vas si adaugi in centrul ei untul rece, taiat in cubulete. Framanti pana cand se incorporeaza untul in faina si obtii un aluat sfaramicios. Adaugi treptat apa rece in care ai dizolvat sarea si framanti pana cand aluatul se omogenizeaza.

Invelesti aluatul in folie de plastic alimentara si il bagi in frigider pentru minim 30 de minute.

Stergi ciupercile cu o carpa umeda, apoi le tai in feliute subtiri. Incalzesti uleiul intr-o tigaie antiaderenta si adaugi ceapa tocata marunt. O sotezi cca 1 minut, apoi adaugi ciupercile. Amesteci, sotezi inca 1 minut, apoi adaugi vinul alb, sare si piper dupa gust.

Lasi ciupercile pe foc mic pana cand se evapora alcoolul si nu mai ramane lichid in tigaie, apoi stingi focul si le lasi sa se raceasca.

Pui ouale intr-un vas si le bati putin cu telul. Adaugi smantana, cascavalul ras si amesteci. Adaugi ciupercile, muschiul taiat in cubulete mici, sare si piper dupa gust.

Amesteci pana la completa omogenizare.

Intinzi aluatul pe masa pudrata cu faina, intr-o foaie de cca 6 mm grosime. O asezi in tava tapetata cu unt si intepi aluatul din loc in loc cu furculita si il pudrezi cu pesmet. Adaugi umplutura, o nivelezi, apoi decupezi marginile, astfel incat aluatul sa acopere marginile interne ale formei. Aduci marginile aluatului in centrul tartei si il strangi intre degete din loc in loc.

Coci quiche-ul cu ciuperci in cuptorul preincalzit la 180°C, pentru cca 45-50 de minute, sau pana cand se rumeneste frumos.

