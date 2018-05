Raiffeisen Bank face angajări. Te califici pentru un post dacă eşti cel puţin student

Oferta de muncă la Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank angajează pe postul de analist financiar Controlling & Cost Management. Candidatul potrivit pentru acest post are rezultate academice foarte bune, cu un profil economic-financiar, foarte bune cunoştinţe de engleză, ştie să lucreze în MS Excel, e calm, organizat, disciplinat.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Raiffeisen Bank angajează pe postul de contabil junior. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare economice, cunoştinţe de contabilitate primară, ştie să lucreze la PC, are cunoştinţe cel puţin medii de engleză, dar şi foarte bune abilităţi de organizare, planificare şi atenţie la detalii.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Raiffeisen Bank angajează pe postul de Relationship Manager top clients.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare în domeniul economic, minimum un an experienţă în vînzarea de servicii şi produse, de preferat bancare. Eşti potrivit pentru acest post dacă îţi e uşor să analizezi şi să identifici perspective noi de afaceri.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Raiffeisen Bank angajează pe postul de ofiţer procesare popriri.

Eşti eligibil pentru acest post dacă ai studii superioare în curs de absolvire sau finalizate, eşti analitic, atent la detalii, riguros, perseverent, ai foarte bune abilităţi de lucru la PC.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Raiffeisen Bank angajează pe postul de ofiţer recuperare prin vizite.

Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin un an experienţă bancară sau în recuperări pe teren, are experienţă în relaţionarea cu clienţii, precum şi permis de conducere categoria B.

Are, de asemenea, abilităţi de organizare, planificare şi prioritizare.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Raiffeisen Bank angajează pe postul de ofiţer de cont.

Eşti potrivit pentru acest post dacă eşti absolvent de studii superioare, de preferinţă în domeniul economic, eşti orientat către interacţiunea cu clienţii, ai abilităţi de vînzare şi eşti obişnuit să lucrezi într-un sistem riguros, bazat pe performanţă şi atingerea obiectivelor.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la Raiffeisen Bank o puteţi consulta la acest link.