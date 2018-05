Raluca Bădulescu nu poate sta prea mult timp fără a merge la solar. "Ştiu că sunt contraindicaţii"

Dacă la plajă se plictisește, vedeta merge la solar, însă doar atunci când are timp, scrie viva.ro. Îi place să fie mereu bronzată și pentru asta face sacrificii. Raluca Bădulescu ține întotdeauna cont de sfaturile pe care le primește din partea specialiștilor și are grijă să nu stea la solar mai mult decât este indicat.

Citeşte şi BRAVO AI STIL ALL STARS 26 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Invitaţie la nuntă, prima gală după eliminarea Denisei. Anunţ ŞOC pe Facebook

"Da, merg la solar, dar în ultima perioadă nu am mai avut timp să merg. Cum apuc un timp liber rup solarul. Știu că sunt contraindicații, dar cred că majoritatea sunt povești. Am o vârstă la care pot să spun cu siguranță e indicat solarul. Dacă până la vârsta asta nu mi s-a întâmplat nimic nu cred că are ce să mi se întâmple de acum înainte. Mai rar mă expun la soare pentru că mă plictisesc. La soare trebuie să stai mult. Îți e cald, transpiri, îți bate soarele în cap, mă apucă nervii, încep să stau pe telefon, stau pe dreapta, stau pe stânga.", ne-a dezvăluit Raluca Bădulescu.

"Bravo, ai stil" o face fericită pe Raluca Bădulescu

De când face parte din juriul "Bravo, ai stil", Raluca Bădulescu este foarte fericită și se vede asta și pe micul ecran. Vedeta adoră să meargă la filmări și este tot timpul disponibilă atunci când vine vorba de emisiunea ei de suflet.

"Este mai mult decât proiectul vieții mele. Este minunea din viața mea, una dintre cele trei minuni din viața mea. Nașterea copilului, întâlnirea cu soțul meu și proiectul "Bravo, ai stil" sunt cele trei minuni din viața mea. Fiecare zi e o minune. Pentru noi zilele de filmare sunt niște zile absolut spectaculoase și fericite. Dacă ar fi după mine aș vrea să filmăm nonstop. Sunt foarte fericită.", a mărturisit Raluca Bădulescu.