RALUKA, mesaj emoţionant pe Facebook după ce a câştigat Asia Express alături de Ana Baniciu: "Nu mai am cuvinte..."

CASTIGATOR ASTIA EXPRESS. "Nu mai am cuvinte... v-am mai spus ca va multumim ca ati fost alaturi de noi dar parca nu sunt de ajuns aceste cuvinte! A fost de departe cea mai frumoasa experienta din viata mea! A fost greu, foarte greu, dar a fost frumos si as repetea aceasta experienta incepand din acest moment. Am indurat frig, umilinta, oboseala... in acelasi timp am vazut locuri superbe , am cunoscut oameni superbi ... sunt foarte emotionata si imi pare rau ca s-a incheiat. Am castigat alaturi de baieti, Varciu Liviu & Andrei Ștefănescu suntem toti castigatori si vreau sa va multumesc, pentru ca ati fost niste oameni de nota 100, v-ati comportat cu noi atat de frumos si va multumim pt asta. S-a terminat dar acest show dar ramane in inimile noastre... @asiaexpressromania iti multumesc pentru aceasta experienta magnifica!! Iar despre tine, Ana Baniciu ... am cunoscut cu adevarat un om frumos , un suflet bun si o fata extrem de puternica, esti ce mai tare si iti multumesc, ca m-ai suportat! Cu toata dragostea, #Raluka ! Asia Express Romania. Au căutat indiciile cheie, în forma emblematică a dragonului, dar au și învățat cum se face masajului thailandez, cea mai renumită tehnică terapeutică. Pe drum, echipa formată din Liviu și Andrei au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge cât mai aproape de victorie!", ascris Raluka pe Facebook.

O altă probă la care au fost supuși concurenții a fost Ruleta Deliciilor, unde echipa formată din Ana și Raluka au avut parte de o experiență greu de uitat.

Cursă contracronometru în finala de la „Asia Express”!

Ultima probă din concurs a presupus ca cele două echipe finaliste să se folosească de GPS-ul de pe tabletă și să urmărească steagul final, ce promite victoria!

Totuși, după un drum anevoios prin Bangkok și o întrecere infernală, doar o echipă a fost desemnată câștigătoare a marelui premiu: Ana și Raluka!